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  • Başkan Palancıoğlu: 'Kentsel dönüşümün tamamını belediyenin finanse etmesi mümkün değil'

Başkan Palancıoğlu: 'Kentsel dönüşümün tamamını belediyenin finanse etmesi mümkün değil'

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: 'Kentsel dönüşümde bizim bütün inşaat yapımını finanse etmemiz, belediyenin cebinden karşılamamız söz konusu değil' dedi.

Başkan Palancıoğlu: 'Kentsel dönüşümün tamamını belediyenin finanse etmesi mümkün değil'

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Başkanı Palancıoğlu kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgiler vererek: “Kentsel dönüşüm süreci Kayseri için önceden rantını almış merkezi alanlarda, dairesine daire verip kurtarılıyordu. Daha sonrasında miktar kurtarmamaya başladı. Şimdi ise inşaat maliyetlerinin artmasıyla birlikte o da yeterli olmuyor. Üzerine bir miktar para verilmesi gerekiyor. Kentsel dönüşümde; binanın bulunduğu bölgede, sıfır daire isteyenler üzerine ücret ödemeli. Eğer vatandaş buna razı değilse 3+1’in 2+1’e düşmesi lazım. Eğer buna da razı değilse, farklı bir mahallede arsa bedelinin biraz daha arsa bedelinin düşük olduğu bir yere geçmeye razı olması lazım. Eğer buna da razı değilse, vatandaş evin yapılmasına razı olmalı maliyet çıkarıldıktan sonra kendi dairesinin bedeli üzerine maliyeti ekleyerek ihaleyle satılarak aradaki farkı ve dairesinin parasını alabilir. Bu 4 modeli çalıştırmamız lazım. Binlerce daire var. Bununla ilgili, vatandaşlar müteahhitlerle yol yürüyebilir. Kentsel dönüşümde belediyemizle çalışmak istiyorlarsa bu 4 formülden birine razı olması lazım. Bizim bütün inşaat yapımını finanse etmemiz, belediyenin cebinden karşılamamız söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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