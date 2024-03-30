Başkan Palancıoğlu klasik araçlarla bayram havasında seçim turu attı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, bayram havasında bir seçim dönemi geçirdiklerini söyleyerek Kayseri’de birbirinden renkli klasik araçlarla seçim turu attı.

Seçimi nostaljik klasik araçlarla renklendirdiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Bugün birbirinden güzel klasik araçlarımızla şehir merkezimizde seçim turu atıyoruz. 5 yıl boyunca Melikgazi’ye güzel hizmetler kazandırdık. İnşallah bundan sonra da daha güzel hizmetler kazandıracağız. Hep birlikte Melikgazi’mizi daha iyi bir noktaya getireceğiz. Melikgazi’mizde siyasi parti farkı gözetmeden uyum içinde birçok projeyi hayata geçirmiştik. Yarın bizler için bir demokrasi bayramı. Birlikte güzel bir nostaljik tur attığımız Kayseri Milletvekilimiz Sayın Murat Cahid Cıngı, Melikgazi İlçe Başkanımız Sayın Tayyar Şahin, ilçe teşkilatımız ve cumhur ittifakı meclis üyesi adaylarımıza katılımları için teşekkür ederim. Kayseri’de seçimi bayram havasında, nostalji tadında yaşıyoruz. Cenabı-ı Allah birliğimizi daim etsin. Yeni dönemimizde de inşallah klasik araç festivallerimize devam edeceğiz. 31 Mart Yerel Seçimlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.