Pınarbaşı'nda Cumhur İttifakından tarihi konvoy

Beş yıllık Pınarbaşı Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği vizyon projeler ile halkın gönlünde taht kuran Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu, bin 650 araç ve yüzlerce traktörle ilçe turu yaparak halkı selamladı.

31 Mart yerel seçimlerine saatler kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu, diğer siyasi partilerin adaylarını geride bırakan ve ilçede büyük heyecan oluşturan bir seçim çalışmasına daha imza attı. Beş yıllık belediye başkanlığı döneminde hayata geçirdiği vizyon projeler ile Pınarbaşı’nın çehresini değiştiren Başkan Uzunluoğlu, bin 650 araç ve yüzlerce traktörle ilçe turunda büyük heyecan oluşturdu. Yoğun katılımın olduğu seçim konvoyunda Başkan Uzunluoğlu’na eşi Hasibe Uzunluoğlu, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Ülkü Ocakları il Başkanı Halit Yağmur ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP KAÇEP il Başkanı Gülsüm Gökçe, AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanı Ahmet Çalışkan, MHP Pınarbaşı İlçe Başkanı Kadir Akbaş ile Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları, partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

Konvoyda halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu, gördüğü yoğun ilginin 31 Mart günü sandıklara da yansıyacağına söyledi. Beş yıllık belediye başkanlığı döneminde şahsi siyaset peşinde olmadığının altını çizen Başkan Uzunluoğlu, şunları kaydetti:

"Seçim çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde her zaman halkımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Ancak seçim konvoyunda halkımızın sevgisinin daha çok sokaklara taştığını gördük. Bize değer veren, her zaman yanımızda olan halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Beş yıllık hizmet dönemimizde hiç bir zaman şahsi siyaset peşinde olmadık. Tamamen eser ve hizmet siyaseti peşinde olduk. Halkımız da bunu hizmete sunduğumuz eserlerimizle çok iyi gördü. Beş yıllık süreçte gencinden yaşlısına, emeklisinden işçisine, çocuklarımızdan ailelerine kadar binlerce insanımıza dokunduk ve dokunmaya da devam ediyoruz. Bizim için önemli olan gönüllere girmek ve halkımıza kalıcı eserler bırakmak. Ben İnanıyorum ki halkın bize olan bu sevgisi 31 Mart günü sandıklara da yansıyacak. Kalfalık döneminin ardından önümüzdeki ustalık döneminde de ilçemizi vizyon projelerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bazıları konuşur ama biz yaparız. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Konvoyumuza yoğun ilgi gösteren halkımıza tekrar teşekkür ediyorum."