Başkan Palancıoğlu, Meclis Üyeleri'yle iftarda buluştu

Programa AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, YRP İlçe Başkanı Mustafa Ulu, MHP İlçe Başkanı Murat Titizbaş, CHP İlçe Başkanı Turan Arık, İYİ Parti İlçe Başkanı Tuncer Küçük de katıldı.

Melikgazi’ye yapılan hizmetlerin el birliği ile uyum içinde yapıldığını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak birçok alanda hizmet yaptık. Pandemi, deprem gibi zor günlerden geçtik. Rabbim bir daha ülkemize böyle kötü günler göstermesin. Melikgazi olarak Türkiye'de en fazla yatırım yapan belediyeyiz. Mesai arkadaşlarım ve meclis üyelerimizin desteği ile rekor hizmetler yaptık. Göreve başladığımızda ‘80 günde 80 park yapacağız’ dedik. Şimdiye kadar ise 4 milyon metrekare alanı yeşillendirdik. Yaptığımız park sayısı da 270'i geçti. Birçok mahallemize binlerce çınar ağacı diktik. Melikgazi'ye 15-20 yıl kazandırdık. Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. Yeniköy, Esentepe, Kocatepe Mahallelerimizde yeni okullarımızın temelini atıyoruz. Çocuklarımız en iyi okullarda eğitim alacaklar. Türkiye'de 100 yıl önce yarım kalan hikâye yeniden yazılacak. Melikgazi Belediyesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisemiz ile Türkiye'nin en iyi okulunu Kayseri'ye kazandırıyoruz. Bunun yanına inşallah ilk defa Kayseri’de olacak Havacılık ve Uzay Bilimleri Ortaokulumuzu kazandıracağız. Teknopark'ın tam karşısına Teknoloji Lisesi ve Dâhiler Koleji yapacağız. Dolayısıyla Kayseri'ye, havacılık ve sanayi sektörüne yön verecek çocuklarımız bu okullarda okuyacak. Akıl Küpü Kütüphanelerimiz ise çok güzel oldu, gençlerimiz çok seviyor ve aktif kullanılıyor. Buralarda ücretsiz gönüllü öğretmenlik hizmeti de başlatıyoruz.” dedi.

Türkiye'de en fazla aile sağlık merkezi yapan belediye olduklarını da hatırlatan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“İlçemizde ilçe sağlık merkezi sayımız 15'i geçti. Bahçelievler Mahallemize Bölgesel Adli Tıp Merkezi kuruluyor. Biz de hemen yanına yeni bir sağlık merkezi yapıyoruz. Birçok mahallemize sosyal tesis yaptık. Yakında açacağımız ve yeni yapacağımız sosyal tesislerimiz var. Camiler, Kur’an kurslarımız gibi diğer projelerimizi de hayata geçiriyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Çarşı Melikgazi'miz ise en gözde projelerimizden. İnşallah yakında açacağız. Tarihi Gön Han, Köşk Medrese gibi tarihi yapılarımızın restorasyonunu yaptık. Bunları da açacağız. Dolayısıyla koştur koştur hizmet yapıyoruz. Eski Dedeman Okulumuz yerine 7 bin metrekarelik park yaptık. Şehir merkezi nefes aldı. Yanındaki Nazmi Toker Okulumuzu da restore ederek sanat merkezi yapıyoruz. Birçok açılışımız bu yıl olacak. O yüzden 2025 yılını Melikgazi yılı ilan ettim. Meclis üyelerimizle ele ele verip 2029 yılına kadar hep birlikte Melikgazi'mize hizmet edeceğiz. Uyum içinde çalışan birçok kararın oybirliği ile alındığı nezih ve seviyeli bir Meclisimiz var. Tüm Meclis üyelerimize destekleri ve emekleri için teşekkür ederim.”