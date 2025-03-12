KASKİ, 13 bin 753 adet ızgara temizledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, oluşması muhtemel su baskınları riskine karşı kent genelinde yağmur suyu ızgaraları yağmur suyu terfileri, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı temizliğini sürdürüyor. KASKİ tarafından 2024 yılında 13 bin 753 adet ızgara temizlendiği kaydedildi. Hazırlıklar kapsamında, son teknolojik ekipmanlarla 7/24 esasına göre yol haritası belirlenirken, yağmur suyu ızgaralarının temizliği titiz bir şekilde gerçekleştirildi. Gece ve gündüz şeklinde vardiyalı olarak hizmetler kesintiye uğramadan sürdürüldü, trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde ise gece vardiyası uygulandı.

Diğer yandan KASKİ ekipleri tarafından özellikle ana arterlerde belirlenen noktalarda temizlik çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğine dikkat çekilirken, 2024 yılında 13 bin 753 adet ızgara temizliği çalışmasının yapıldığı kaydedildi.