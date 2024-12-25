Kayseri'ye yeni 19 sağlık çalışanı ataması yapıldı
AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri'ye 19 sağlık çalışanı atandığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri’ye 19 sağlık çalışanı atandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kayseri’ye 19 sağlık çalışanı ataması gerçekleştirildiğini duyurdu. Kayseri’ye 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü ataması kapsamında açılan 13 Uzman Hekim ve 6 Pratisyen Hekim kadrosu ataması yapıldı. Vekil Özsoy paylaşımında, “Hayırlı Olsun Kayseri’m, Sağlık Bakanlığımız tarafından 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü ataması kapsamında açılan 13 Uzman Hekim ve 6 Pratisyen Hekim kadrosu hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.