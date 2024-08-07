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  • Başkan Palancıoğlu'ndan yeni Kaymakam Arısoy'a hayırlı olsun ziyareti

Başkan Palancıoğlu'ndan yeni Kaymakam Arısoy'a hayırlı olsun ziyareti

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Melikgazi Kaymakamlığı'na atanan Sedat Sırrı Arısoy'u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Palancıoğlu'ndan yeni Kaymakam Arısoy'a hayırlı olsun ziyareti
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Melikgazi Kaymakamlığı’na atanan Sedat Sırrı Arısoy’u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yeni Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ile uyum içerisinde Melikgazi’ye hizmet edeceklerini belirten Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“Değerli Melikgazi Kaymakamımız Bülent Karacan Bey Beylikdüzü’ne atandı. Dört sene gibi uzun bir süre birlikte uyum içerisinde çalıştık. Şimdi sağ olsun yeni Kaymakamımız göreve başladı ve inşallah bundan sonra yine Bülent Bey ile olduğu gibi kendisiyle de her zaman uyum içerisinde çalışacağız. Sayın Valimizin Başkanlığında, Melikgazi Kaymakamımız ve ilçe yönetimimiz ile birlikte inşallah 600.000 nüfuslu Melikgazi’mize en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Değerli Kaymakamıma hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel hizmetler yapmayı nasip etsin.”

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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