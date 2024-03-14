Başkan Palancıoğlu, sağlık çalışanlarını unutmadı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ile birlikte 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle ilçede hayata geçirdikleri aile sağlık merkezlerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının gününü tebrik etti.

2024 yılına kadar ilçede aile sağlık merkezi ihtiyacı kalmayacak diye verdikleri sözü tuttuklarını hatırlatan Başkan Palancıoğlu; "Etkin, nitelikli ve kaliteli bir sağlık sistemi, toplumun en önemli şartlarından biridir. Melikgazi Belediyesi olarak 5 yıl boyunca vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştık. Tam 15 sağlık merkezini ilçemize kazandırdık. Melikgazi’de vatandaşlarımızın sağlık hizmetini en nitelikli şekilde alması ve en güzel sağlık merkezlerinde sağlık ihtiyaçlarını gidermesi için gayretle çalıştık. İnşallah ihtiyaç olan yerlerde de eksikleri gidermeye devam edeceğiz. Canımızı emanet ettiğimiz, fedakârca görev yapan hayatını insan sağlığına adayan sağlık çalışanlarımızın emekleri ödenmeyecek kadar büyük. Sağlık çalışanlarımızın haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bizlerin ve sevdiklerimizin sağlığı için gece gündüz demeden her şartta büyük bir özveriyle çalışarak, kendisini ‘insana hizmet’ ilkesiyle mesleğine adamış, hekimlerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Bu vesile ile hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise, "Tıp Bayramını kutlamak için, Mustafa Palancıoğlu Başkanımızla yapmış oldukları sağlık ocaklarında sağlık çalışanlarımızı ziyaret ediyoruz. Tüm hekim ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

Başkan Palancıoğlu, ziyaretlerinde doktor, hemşire ve diğer sağlık emekçileri ile tek tek görüşerek, kendilerine çiçek takdim etti.