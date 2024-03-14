Roma ve Bizans Dönemi'ne ait sikke ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 67 adet sikke ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Roma ve Bizans Dönemi'ne ait sikke ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 67 adet sikke ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; elinde bulunan tarihi eserleri satışa sunacağı tespit edilen U.C.’nin yakalanması için Yıldızevler Mahallesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda U.C. yakalanarak gözaltına alınırken Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 67 adet sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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