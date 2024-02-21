Başkan Recep Bağlamış: 'Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OSB'de ilimiz ekonomisine yılda 3 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor'

Kurulacak olan Sera OSB’de 11 ay boyunca üretim yapılmasının ve kadınlar öncelikli olmak üzere 2 bin kişinin istihdam edilmesi hedeflendiğini belirten Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, “Yapılacak olan OSB’yle yılda 3 milyar lira katkı sağlanacak. Kayseri’ye 58 kilometre uzaklığıyla hem lojistik maliyetler düşecek, ayrıca Kayseri’nin sebze tüketiminin yüzde 30’u buradan karşılanması ve Kayseri’de sebze/meyve ihracatının yüzde 25 oranında artırılması hedefleniyor” dedi.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, ‘Kocasinan Jeotermal Kaynaklı, Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’ Proje bilgilendirmesi için basın toplantısı düzenledi.

Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocasinan Belediye Başkanlığı, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsası’nın ortak çalışmalarıyla proje sürecinin hızla ilerlediğini ifade eden Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, “Tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgeleri arasında ilk ve tek acele kamulaştırma kararı alınan projemiz, bir milyon 277 bin metrekare alanda MTA tarafından etüt çalışmalarına başlandı. OSB’nin genel yerleşim yapısı, üst yapı modelleri, imar planlarının hazırlanması amacıyla da yapılan ihale sonuçlandı. Acele kamulaştırma hükümleri kapsamında da kamulaştırma işlemleri mahkemelerce sürdürülüyor. Kayseri Tarıma Dayalı İhtisas OSB olarak diğer OSB’lere kıyasla birçok aşamayı geçerek ön tahsis için hazırlıklarına başladık. Kayseri tarımının sanayiyle entegrasyonu açısından çok önemli olan projede çalışmalar titizlikle devam ediyor. Yöre için mega proje olması amaçlanan OSB’de 11 ay boyunca üretim yapılması, öncelik kadınlarda olmak üzere en az 2 bin kişiye istihdam sağlanması hedeflenmektedir. Bu sayede ilimiz ekonomisine yılda 3 milyar lira katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Kayseri Jeotermal Kaynaklı Sera OSB’nin Kayseri’ye ve çevre illere yakınlığıyla birlikte lojistik maliyetlerin de azalacağını söyleyen Başkan Bağlamış, “Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz OSB’de sera işletmeleriyle birlikte üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik sanayi tesisleri de yer alacaktır. Kayseri’ye 58, Nevşehir’e 65, Yozgat’a 116, Aksaray’a 147, Sivas’a 198 ve Ankara’ya 288 kilometre uzaklıkta bulunan Kayseri Kocasinan Jeotrermal Kaynaklı Sera OSB, lojistik maliyetlerin düşürülmesi açısından da öne çıkmaktadır. Projeyle tarımın ihtisaslaşması, üretim döneminde iç ve dış pazar dikkate alınmak suretiyle yetiştiriciliği yapılacak ürünlere yönelik üretim planlanması yapılması, Kayseri’nin sebze tüketiminin yüzde 30’unun buradan karşılanması ve Kayseri’de sebze/meyve ihracatının yüzde 25 oranında artırılması, projenin hedefleri arasındadır. 2 yıl içerisinde bacasız fabrikaların hizmete alınması ve yıllık 40 bin ton ürün yetiştirilmesi hedeflenen OSB’de Hollanda’ya, Arap ülkelerine, Rusya’ya da sebze/meyvelerimiz ihraç edilecek. Bu sayede kışın meyve/sebzelerin Antalya’dan gelmesini de beklememiş olacağız. 60 kilometreden getirilecek olan ürünler, maliyetleri de düşürmüş olacak” şeklinde konuştu.

Başkan Bağlamış, Kayseri Jeotermal Kaynaklı Sera OSB’de topraksız ve tam otomasyonlu ısıtma için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılacağını, teknolojik seralardaki yüksek verim sayesinde de Kayseri’nin ve bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını da ifade etti.