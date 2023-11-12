Develi Belediye Spor – Halkbank: 1-3
Efeler Ligi altıncı haftasında Halkbank'ı konuk eden Develi Belediye Spor maçı 3-1'lik sonuçla kaybetti.
- 12.11.2023 20:02
- Güncelleme: 12.11.2023 20:02
Müsabakaya baskılı başlayan konuk takım Halkbank ilk seti 8 sayı farkla kazandı. İkinci sette daha baskılı oynayan konuk takım seti 10 sayı farkla kazandı. Uzatmaya giden seti kazanan Develi Belediyespor maçı dördüncü sete taşıdı. 3’üncü setin sonlarında Develi Belediye Baş antrenörü Hüseyin Koç diskalifiye edildi. Konuk takım dördüncü seti de 22 – 25’lik skorla kazanarak maçı 3-1’lik sonuçla kazanmasını bildi.
MAÇIN KİMLİĞİ
SALON: Murat Kocatürk
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Gürhan Gül
DEVELİ BELEDİYE SPOR: Enis Ali, İnovel, Muhammet Ertuğrul, Cepeda, Yasin Aydın, Kemal Kayhan, (L) Durmuş Metin (Mustafa Susam, Abdullah Çam, Ricardo, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Burak Çevik)
HALKBANK: Micah, Perrin, Yunus Emre, Nimir, Mirza, Doğukan Ulu, (L) Volkan Döne (Mert Matic, Earvin, Tuna Uzunkol, İzzet Ünvar, Serhat Coşkun, Deniz İvgen)
SETLER: 17 – 25, 15 – 25, 27 – 25, 22 - 25
SÜRE: 115 dakika
DİSKALİFİYE: Hüseyin Koç - 3.Set: 24-25 (Develi Belediye Spor)