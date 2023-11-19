Başkan Şahin: 'Bu çatı altında sıradan sendikacılara asla yer olmayacak'

Tüm-İş Konfederasyonu 3. Olağan Genel Kurul'unda konuşan Başkan Mahmut Şahin, 'Bu çatı altında sıradan sendikacılara asla yer olmayacak' dedi.

PAYLAŞ
  • 19.11.2023 15:30
  • Güncelleme: 19.11.2023 16:31
Başkan Şahin: 'Bu çatı altında sıradan sendikacılara asla yer olmayacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tüm-İş Konfederasyonu 3. Olağan Genel Kurul’unda konuşan Başkan Mahmut Şahin, “Bu çatı altında sıradan sendikacılara asla yer olmayacak” dedi.

Kentte bulunan bir balo salonunda yapılan genel kurula, Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, başkan yardımcıları ve üyeler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan genel kurula tek aday olarak giren ve açılış konuşmasını yapan Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin; ”Sendikacılığa başlarken, sendikalarla rekabet edebileceğimizi düşünerek, başlamıştık. Sahada işçinin yanında olan, işçinin haklarını korumaya çalışan, işçi için mücadele eden sendikalar, yetki olacak ve kazanacaktı. Tıpkı futbol kulüplerinin birbirleriyle rekabet etmesi gibi. İyi oynayan futbol kulübü, sahada iyi yer tutan futbol kulübü, savunmasını iyi yapan futbol kulübü kazanacak ama hakem taraf tutmayacak. Hakemin düdüğü adalet üzere çalacak. Tıpkı 1400 sene öncesinden bize gönderilen ‘devletin dini adalettir’ mesajı gibi. Aynı kurumda çalışan memur ve işçi arasındaki ayrımlar. Memurun evliliğinde 7 gün izin veriliyor. Ancak işçinin evliliğinde 3 gün evlilik izni veriliyor. Memurun annesi ya da babası vefat ettiğinde 7 gün ölüm izni ama işçinin anne ve babası vefat ettiğinde 3 gün yeter diyorlar. Memur işten çıkartılıyor. Mahkeme memuru haklı buluyor ve memur işine dönüyor. Fakat işçi çıkartılıyor, mahkeme onu da haklı buluyor. Ancak işçi işine dönemiyor. Neden? Çünkü mevzuat böyle. İşveren, işçiyi işten çıkartıyor. Çıkartırken bir de işçiye kod veriyor. Bu da SGK’nın kayıtlarına giriyor. Hiçbir savcı, polis kararı olmadan, herhangi bir belge olmadan istediği kodu verebiliyor. Buna devlet dahi müdahale edemiyor. Bu olayın kesinlikle kaldırılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Şahin; “Önümüzdeki 4 yıl boyunca bu kalkışımız devam edecek. Bu çatı altında sıradan sendikacılığa ve sıradan sendikacılara asla yer olmayacak. Sıradan insanların hedefledikleri şeyleri asla hedefinize koymayacaksınız. Azınlığı mutlu, çoğunluğu perişan eden dinamitleri asla devam ettirmeyeceksiniz. Okyanuslar gibi bol haysiyetiniz, Elif gibi dim dik şahsiyetiniz olacak. Sadece sendikacılara değil, bütün insanlığa örnek olacak bir hareketin temelini attığınızı bütün insanlığa göstereceksiniz. Biz bugün itibariyle hedeflediğimiz şeyin başarılı olduğunu biliyoruz. Fakat başarının bir sonuç olmadığını da bilmemiz gerekiyor. Başarı varılan bir yer değil, uzun süre yürünen bir yoldur” ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
7,5 milyonluk fosil faunası sergilenecek

7,5 milyonluk fosil faunası sergilenecek

Kayseri Voleybol Kulübü doludizgin

Kayseri Voleybol Kulübü doludizgin

Kassamla işgalciler arasında şiddetli çatışmalar: 6 siyonist öldürüldü!

Kassamla işgalciler arasında şiddetli çatışmalar: 6 siyonist öldürüldü!

Kaybolan işçinin cenazesi tonlarca çöpün altında bulundu

Kaybolan işçinin cenazesi tonlarca çöpün altında bulundu

Tarihçi Halit Erkiletlioğlu: 'Koramaz Vadisi, Erciyes'in teşekkülünden meydana gelen deprem sonucu oluştu'

Tarihçi Halit Erkiletlioğlu: “Koramaz Vadisi, Erciyes’in teşekkülünden meydana gelen deprem sonucu oluştu”

Çöp yığını altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Çöp yığını altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

5
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de ilginç bir içerik: Kundura maketinden araç yaptı

Kayseri’de ilginç bir içerik: Kundura maketinden araç yaptı

Erciyes Dağı beyaza büründü

Erciyes Dağı beyaza büründü

DAHA FAZLA
Başkan Şahin: 'Bu çatı altında sıradan sendikacılara asla yer olmayacak'

Başkan Şahin: 'Bu çatı altında sıradan sendikacılara asla yer olmayacak'

Yağış sonrası Melikgazi ekipleri sahada seferber oldu

Yağış sonrası Melikgazi ekipleri sahada seferber oldu

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

130 yıllık dikiş makinesi yıllara meydan okuyor

130 yıllık dikiş makinesi yıllara meydan okuyor

Talas'ta devrilen ağaçlara hızlı müdahale

Talas'ta devrilen ağaçlara hızlı müdahale