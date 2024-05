Başkan Şahin: '1 Mayıs Taksim'e kurban edilmemeli'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Sağlık Bakanlığı tarafından Şeflik uygulaması ve 1 Mayıs hakkında açıklamalarda bulundu. Şahin açıklamasında, “Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın bütün birimlerinde taşrada, 81 ilde ve ilçelerde hastanelerde bir uygulama var. Şeflik uygulaması. Mevzuatımızda yeri olmayan, kanun ve yönetmelikte de düzenlenmemiş bir şeflik uygulaması. Ve bu şefler işçilerden seçiliyor, enteresan. İşçiler, işçilere şeflik yapıyor. Fakat daha da garip olan ne biliyor musunuz? O şeflerin tamamı yetkili sarı sendikanın temsilcisi. Ya şef olmak için sendikanın temsilcisi olmak lazım ya da şefin sendikanın temsilcisi olması lazım. Yani iki taraftan da sıraladığımızda aynı yere geliyor. Ve bunlar ne için yapılıyor? Bu uygulama sadece sağlıklı, başka bir kurumda yok. Yasalar da yok çünkü. Sendikaya hizmet etmek için, sendikanın işleri baskı yapması için bir uygulama uydurulmuş, ihdas edilmiş. İşçiye zulmediliyor. Sadece işçiye değil idareye de zulmediliyor. Çünkü bu temsilcilerin arkasında ya sendika ya da siyaset var. İdarecinin de de gücü yetmiyor. İdarenin de işini bozuyor, aksatıyor. Böyle saçma sapan bir uygulama. Garabet uygulama. Sağlık Bakanlığı tarafından kaldırılsın. Bunu niye söylüyoruz? Her sene aslında 1 Mayıs'ta bir işçi sorunu dile getiriyoruz. İşçiler için sıkıntı çıkartan bir uygulamayı dile getiriyoruz, çözülsün diye” açıklamasında bulundu.

“1 MAYIS TAKSİM'E KURBAN EDİLİYOR. İLLE DE TAKSİM DİYE İŞÇİ SORUNLARINI GÖLGELİYORLAR”

1 Mayıs İşçi Bayramı hakkında konuşan Başkan Mahmut Şahin, “Maalesef her sene 1 Mayıs Taksim'e kurban ediliyor. 1 Mayıs Taksim’de kutlansın mı, kutlanmasın mı? Ya kutlansa ne olacak, kurtlanmazsa ne olacak? Bayram mı bu yani şimdi? İşçinin bir sürü sorunu var. Fakat nedense bir gövde gösterisi adına sendikalar bunu meydanlara kilitleyerek, trafiğe tıkayarak, ille de Taksim Taksim diye bağırarak işçi sorunlarını gölgede bırakıyorlar. Bir Mayıs kutlamasının taksim meselesi, meydan meselesi işçi sorunlarını gölgede bırakmak için kurulan bir tuzaktır. Ve bu tuzağı maalesef işçilerde, sendikalarda düşüyor. Düşmeyelim bu oyuna. Mesele 1 Mayıs'ın bayramı gibi kutlanmasıysa işçi sorunları çözülmeli. Hükümet her sene 1 Mayıs'ta bir işçi sorunu çözümünün müjdesini versin. Kutlamaya falan gerek yok ya. Sendikaların gövde gösterisine gerek yok. Bu şova gerek yok. Kaç sorun çözdün kardeşim? Türkiye’de 60 – 70 senedir sendikacılık var. Hiçbir sorunu çözmemişler. İlle de Taksim diye simgesel bir anlamla işçi sorunlarını gölgeliyorlar. İşçi bu tuzağa ‘dur’ demeli ve bunlara prim vermemeli. Bu anlamda 1 Mayıs’ı falan kutlamıyorum üzgünüm çünkü kutlanacak bir durum yok. Her taraf sorun dolu. Sorunların çözülmesi adına hükümete çağrıda bulunuyoruz” açıklamasında bulundu.