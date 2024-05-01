Cenaze evlerinde ikram geleneğine son veren proje hayata geçti

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un seçim döneminde dile getirdiği vaatlerden biri olan taziye evlerine yemek ikramı başladı.

Cenaze evlerinde ikram geleneğine son veren proje hayata geçti
Kayseri GündemEditör

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un seçim döneminde dile getirdiği vaatlerden biri olan taziye evlerine yemek ikramı başladı.

“Acılı Gününüzde İlk Taziye Yemeği Bizden” projesi kapsamında yakınlarını kaybeden ailelerin üzüntülerini paylaşmak amacıyla Başkan Uzun’un talimatıyla başlatılan uygulamada bugün itibarıyla ilk cenaze evlerine yemekler ulaştırıldı.

Kavurma, pilav, tatlı, salata ve ayrandan oluşan paketler Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerinde özenle tek tek ambalajlanarak her cenaze evine 40 kişilik menüler halinde ulaştırılıyor.

İHA
Kayseri Gündem

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