  • Haberler
  • Asayiş
  • Fetö'den İhraç 6 yıl hapis cezası bulunan komiser yardımcısı yakalandı

Fetö'den İhraç 6 yıl hapis cezası bulunan komiser yardımcısı yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. (36) ve ihraç komiser yardımcısı Y.Ş. (47) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Fetö'den İhraç 6 yıl hapis cezası bulunan komiser yardımcısı yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Hakkında ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. (36) ve ihraç komiser yardımcısı Y.Ş. (47) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Pazar tezgahlarında patates yerini koruyor: Sarmısak saltanat sürüyor
Pazar tezgahlarında patates yerini koruyor: Sarmısak saltanat sürüyor
Kayseri'de yaşayan genç kadının 'Esra Erol'luk' hikayesi: Sofia ailesini arıyor
Kayseri'de yaşayan genç kadının 'Esra Erol'luk' hikayesi: Sofia ailesini arıyor
Kayseri'de AFAD'dan 2024 Yılında Rekor Eğitim
Kayseri'de AFAD'dan 2024 Yılında Rekor Eğitim
Kayseri OSB'de İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı İstişare toplantısı düzenlendi
Kayseri OSB'de İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı İstişare toplantısı düzenlendi
Ak Parti'den 'Değişim' Kongresine davet
Ak Parti'den 'Değişim' Kongresine davet
İyi Parti'den davet: Genel Başkan Dervişoğlu Kayseri'ye geliyor
İyi Parti'den davet: Genel Başkan Dervişoğlu Kayseri'ye geliyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!