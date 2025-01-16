Fetö'den İhraç 6 yıl hapis cezası bulunan komiser yardımcısı yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. (36) ve ihraç komiser yardımcısı Y.Ş. (47) yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Hakkında ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. (36) ve ihraç komiser yardımcısı Y.Ş. (47) yakalanarak cezaevine teslim edildi.