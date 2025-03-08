Başkan Şahin'den 8 Mart indirimleri için uyarı: 'Alışveriş tuzaklarına dikkat'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde birçok giyim, takı ve kozmetik sektöründe yapılan indirimlerle ilgili uyarılarda bulundu. Aslında fiyatların değişmediğini, ancak önce yükseltilip sonra indirim adı altında satıldığını belirten Şahin, “100’ün üzerinde kadının Amerika'da canlı canlı yakılarak öldürülmesi olayından sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak ilan edilmiş ancak anlamını yitirerek tamamen alışverişe döndürülmüş.Kadınlar ne isterler? aslına bakarsanız kadınların istediği şey saygıdır, sevgidir, sadakattir. Erkekler olarak bunu vermediğimiz için hediyelerle kandırmaya çalışıyoruz yani kadınlara tavsiyem herhangi bir kozmetik, mücevher beklemesinler; saygı beklesinler. 3-5 kuruşluk üstelik kandırılarak verdiğimiz hediyelerle kadının gönlünü almaya çalışıyoruz bu baştan sonra yanlıştır. Şu anda alışverişlerde yapılan tuzaklar çok net. Fiyatları yükseltip bu özel günlerde satacaklarını biliyorlar. İnsanlar da bu tuzağa her sene düşüyor. Kandırılıyorlar, yine düşüyorlar” diye konuştu.