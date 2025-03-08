KADES’e bir dokunuş, 3 dakikada müdahale

KADES uygulaması, acil durumlarda hayat kurtarmaya devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle uygulamanın önemi bir kez daha vurgulanırken, Kayseri’de indirme oranında artış gözlemlendi. Gelen ihbarlara ise ortalama 3-4 dakika içinde müdahale ediliyor.

‘KAYSERİ’DE 2024 YILINDA UYGULAMAYI İNDİREN VE KAYIT YAPTIRAN KADIN SAYISI:24 BİN 490’

*Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Komiser Nimet Durusoy*, Kayseri’de uygulamayı indirme ve kayıt yaptırma oranında artış gözlemlendiğini belirterek, “Kadınlar aile içi şiddet olaylarında ve asayiş olaylarında KADES uygulamasında bulunan acil durum butonuna basarak hızlı bir şekilde ihbarda bulunabilirler. İhbarda bulunan kadının telefonunda konum bilgisi açık ve KADES uygulaması ile paylaşılıyor ise ekipler ihbarın yapıldığı konuma, telefonun konum bilgisi kapalı ise uygulamada kayıtlı ikamet adresine intikal ediyorlar. Kayseri’de uygulamayı indiren ve kayıt yaptıran kadınlarımızın sayısı; 2024 yılında 24 bin 490, 2025 yılının ilk 2 ayında bu sayı 3 bin 122 oldu. Uygulamanın indirilmesi ve kullanımının arttığı gözlemlenmiştir. Bizler uygulama hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapıyoruz ancak yeterli olmadığını düşünüyoruz; daha fazla kişiye ulaşmak için ilimizde düzenlenen fuar ve çeşitli etkinliklerde, spor müsabakalarında, kız öğrenci yurdu gibi yerlerde stant açarak bilgilendirme faaliyeti yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

‘MÜDAHALE SÜRESİ 3-4 DAKİKA’

*Asayiş Şube Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı Ayşe Özkan Şahin*, KADES uygulamasından gelen ihbarların öncelikli olduğunu vurgulayarak, ekiplerin müdahale süresinin 3-4 dakika içinde gerçekleştiğini belirtti. Şahin, asılsız ihbarlar konusunda da vatandaşları uyararak, bu tür ihbarların gerçek vakalara müdahaleyi geciktirebileceğine dikkat çekerek şunları söyledi: ”Kadın vatandaşlarımız genelde aile içi şiddet konularında uygulamayı kullanıyorlar. Taciz, takip gibi olaylarda kendilerini tehdit altında hissettikleri herhangi bir olayda da KADES uygulamasını kullanabilirler. Uygulamada konum bilgilerinin açık kullanılması o sırada devriye halinde bulunan ekiplerimizin doğrudan müdahale etmesi açısından işe yaramaktadır. KADES ile gelen ihbarlar bizim için öncelik ihbarlar arasında yer alıyor. Bu konu önem arz ettiği için yalnızca asayiş değil o sırada diğer birimlerden de faal ve en yakın olan ekibimizi de doğrudan yönlendiriyoruz. Hava şartları, yol şartları gibi durumlara göre de hızımız değişkenlik göstermekle birlikte genel olarak ulaşım süremiz 3-4 dakika sürüyor. Asılsız ihbarlar geldiğinde ise gerçekçi ihbarlara ulaşmamız daha fazla zaman alıyor. Genelde uygulamayı indiren kadın vatandaşlarımız deneme amaçlı veya çocukları telefonla oynarken de yanlışlıkla butona basıyor. Bunlara dikkat etmeleri en büyük ricamızdır.”