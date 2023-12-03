Başkan Şahin’den GSM Operatörlerine Çağrı

Zaten bu telefonu kimin kullandığını firma biliyor. Şimdi bu kampanyada milyonlarca öğrenciden bahsediyoruz. Milyonlarca liralık bir haksız kazanç ortaya çıkıyor. Bir suiistimal oluşuyor. Milyonlarca hat devri yapılacak 5 bin 500 lira için. 600 lirası masrafa gidecek. Ya bu düzenlemede bir değişiklik yapılsın ya da GSM operatörleri bu suiistimale son versin” dedi.

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar desteği ile 10 GB internet yardımı Resmi Gazete'de geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Vergisiz teknolojik cihaz desteği başvuru tarihi ve şartları da netleşti. 9 bin 500 lirayı aşmayacak ve ikinci el olmayacak. Alınan teknolojik cihazın öğrenci üzerine olması ve elektronik ortama düzenlenen faturaya sahip olması gibi şartlar söz konusu olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Teknoloji desteği adı altında 25 yaşını doldurmamış üniversite öğrencilerine yönelik bir kampanya başlatıldı. Güzel bir kampanya. Burada daha çok kullanılacak olan internet ve cep telefonu. İnternet bir hizmet sürekliliği var ama cep telefonunu bir kere alıyorsunuz. Bu kampanya da düşünülmemiş bazı işlemler var. Bunlardan birisi ‘Hat öğrencinin adına olacak’ deniyor. Çoğunluktan öğrenciler hattı lisedeyken alıyor. Bu öğrenciler 18 yaşını doldurmadığı için ebeveynlerinin adına alıyor bu hattı. Bu kampanyadan faydalanmak istediğinde diyecekler ki, ‘hat senin adına değil, hattı adına al’. Öğrenci de ‘peki alayım’ diyecek. Babasının, annesinin üstüne olan hattı kendi üstüne alacak. Ne diyor GSM operatörleri hattı kendi üstünüze taşımanız için ‘600 lira para’ verin. Bir devir işlemi var burada. Bu devir işlemi aynı işletmenin içinde geçiyor. Zaten bu telefonu kimin kullandığını firma biliyor. Gittiğimizde diyecekler ki ‘hattı kendi üstünüze alın’. 600 lira para vererek hattı üzerimize alacağız. Şimdi bu kampanyada milyonlarca öğrenciden bahsediyoruz. Milyonlarca liralık bir haksız kazanç ortaya çıkıyor. Bir suiistimal oluşuyor. Bu hat devrinde GSM operatörleri ne gibi bir işlem yapıyor. Hadi kağıt masrafı olsun. 1 lira kağıt masrafımız var. 10 lira, 20 lira, 50 lira al 600 lira nedir? Bir araba alıyorsunuz 1 buçuk, 2 milyon liraya notere gidiyorsunuz orada da bir devir işlemi yapılıyor. İçinde bir sürü resmi belge var. Buradaki işlem 938 lira. Telefondaki işlem ne oluyor da 600 lira ücret alınıyor. Kampanya başlarken bu çok iyi düşünülmemiş. Eksik düşünülmüş. Kullanacak kim ise kayıtlarda vardır zaten. Onun adına kampanya kapsamındaki haklar verilir. Madem bu düşünülmedi, GSM operatörleri bunu bir fırsat bulup, ganimet elde etmişler gibi milyonlarca hat devri yapılacak 5 bin 500 lira için. 600 lirası masrafa gidecek. Ya bu düzenlemede bir değişiklik yapılsın ya da GSM operatörleri bu suiistimale son versin. Buradan bir sağduyuya bir insafa davet etmek istedik” ifadelerini kullandı.