Saadet Partisi’nden Boykot Duvarı

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kayseri Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Cami önünde İsrail’in Filistin’e karşı yapmış olduğu soykırım ve zulüm için boykot duvarı açıldı. Yapılan boykota Saadet Partisi Kayseri İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mustafa Şimşek, Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Fatma Kara, Saadet Partisi Kayseri Kadın Gençlik Kolları Başkanı Ayşe Şule Durupınar, Saadet Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı Nuri Ürkündaş ve vatandaşlar katılım sağladı.

Yapılan konuşmada, İsrail’in Filistin’de yapmış olduğu soykırımda her 10 dakikada bir çocuğun öldüğünü belirten Kayseri İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mustafa Şimşek; “Birleşmiş Milletler(BM) Genel Kurulu’nun 20 Kasım 1989’da benimsediği Çocuk Hakları sözleşmesinin ardından 34 yıl geçmesine rağmen Filistinli çocuklar yaşam haklarından dahi mahrum kalmaktadır. BM ve uluslararası toplum, sözleşmede yer alan haklara tüm dünyanın ulaşmasını sağlamaktan acizdir. Çocuk, toplumun en değerli parçasıdır. Çocukların sevgiye, şefkate ve korunmaya herkesten daha çok ihtiyacı vardır. Çünkü çocuklar bedensel yönden en güçsüz, en bağımlı kesimdir. Bütün çocuklar eşit haklara sahiptir. Çocuklar sağlıklı yaşama, şiddet, sömürü ve istismardan korunma haklarına sahiptir. Buna rağmen dünya üzerinde birçok çocuk, savaş ortasında yaşamını sürdürmektedir. Çocuklar ülkelerin geleceği olduğu gibi insanlığında geleceğidir. Çocuklara sahip çıkmak insanlığa sahip çıkmaktır. İsrail’in kuruluşundan bu zamana kadar devam eden sistematik zulmü 7 Ekim’le beraber bir soykırıma dönüşmüştür. Her yıl binlerce Filistinli çocuk İsrail tarafından gözaltına alınmaktadır ve hukuksuz tutuklanmaktadır aynı zamanda fiziksel ve psikolojik şiddetlere maruz kalmaktadır. 7 Ekim’den bu zamana kadar ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürülmüştür. Gazze’deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre İsrail’in saldırılarıyla 4 binin üstünde çocuk ölmüştür” dedi.

İsrail’in henüz yeni doğmuş bebekleri bile cani bir şekilde katlettiğini de belirten Kayseri İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mustafa Şimşek; “İsrail tarafından Nasr Çocuk hastanesinde tedavi görmekte olan çocuklar tahliyeye zorlanmıştır. Yoğun bakım üniteleri ve doğumhaneleri hedef alan Terörist İsrail henüz gözünü yeni açmış çocukların bile yaşam hakkını ellerinden almıştır. Gazze Şifa Hastanesi’nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin elektrik yetersizliği nedeniyle çalışmayı durdurmasının ardından iki bebek hayatını kaybetmiştir. 33 bebek ise ölümle burun buruna hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bu zulmü duymak istemeyen, görmek istemeyen bütün dünya liderlerine sesleniyoruz. Gazze’de bebekler katlediliyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kayseri İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mustafa Şimşek, Saadet Partili gençler olarak bu zulme karşı sessiz kalmayacaklarını belirterek; “Katil İsrail insanlık ve hukuk değerlerini hiçe sayarak tüm dünyanın gözü önünde işgale, soykırıma devam ederken dünyanın geri kalanını bu katliamlara ses çıkarmaması için küstahça uyarıda bulunurken; Bizler Saadet Partili gençler olarak her çocuğun doğduğu yerde yaşama hakkı olduğunun altını çizerek, herkes sussa da susmayacağımızı, herkes bu davandan vazgeçse de vazgeçmeyeceğimizi, mazlumları asla sahipsiz bırakmayacağımızı beyan ederiz” ifadelerini kullandı.