Başkan Şahin, mazlumun mağdurun yanında: 'Kurumlar millet için var!'

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi sakinleri mahallelerinde doğalgaz olmaması nedeniyle zor durumda kaldıklarını söyleyerek, Kayserigaz önünde toplandı. Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, “Millet kurumlar için değil, kurumlar millet için var” dedi.

Kayserigaz önünde düzenlenen basın açıklamasına, Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, Tüketiciler Birliği Kayseri Şube Başkanı Umut Karademir, Sarımsaklı Mahalle Muhtarı Can Öcal ve mahalle sakinleri katıldı. Burada konuşan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Türkiye Cumhuriyeti’nde bütün kurum ve kuruluşlar bu millete hizmet etmek için vardır. Hiçbir kurumun bu milletten üstünlüğü yoktur. Buna resmi kurumlarda dahil. Kamu hizmeti sunmak için devletin açtığı ihaleyi kazanıp, devletin bütün mevzuatlarına uyma sözü veren bütün kurumlar, millet için vardır. Yani millet bu kurumlar için değil, bu kurumlar millet için var. Ancak bu kurumlar bunu farkında değil. Bu farkındalığı artırmak için biz ara ara böyle yoklamalar yapıyoruz, uyarılarda bulunuyoruz. Siz millete hizmet etmek için geldiniz, millete efelik yapamazsınız. Kendinizi öyle silahlı korumalarla sanki bir askeri örgütmüş gibi lanse ederek, milletin üzerinde olduğunuzu kastedemezsiniz. Bunu yemezler. Bu ülkede bunu biz kimseye hissettirmeyiz. Bu millete hizmet etmek için varsınız, bu millet kapıdan içeri girdiğinde en alttan en üst kademesine kadar ayağa kalkacaksınız. Efelik yapamayacaksınız. Bu en net uyarıdır. Eğer buna riayet edilmezse, bu millet bunlara hak ettiği dilden de cevabını verebilir. Mevzuatlara uyacaksınız. Bu millete hizmet edeceksiniz. Cumhurbaşkanı ‘biz bu milletin hizmetkarıyız’ derken, sen öyle ayağını ayağının üzerine atıp, milleti karşılayamazsın. Sana haddini bildirirler. Hizmetler vatandaşa gidecek. Bu hizmeti bir siyasinin iltiması ile yaparsanız, biz bunu da kabul etmiyoruz. Siyaset köşesine çekilsin ve mevzuatın uygulanmasını takip etsin. Öyle ikide bir araya girip, iltimas yaparak, millete hoş görünerek, ‘şuraya çekin, buraya çekmeyin’ falan demesin. Hizmet her tarafa gidecek. Bu hizmeti de götürmesi gereken bu kurumlar. Birinin araya girmesiyle dağın başında 30-40 haneli bir yere doğalgaz çekerken, doğalgaz hattının yanından geçen bir yerleşim yerine Sarımsaklı’ya ‘ben istediğim zaman çekerim’ diyemezsiniz. O dili burada sana konuşturtmayız. Millete hizmet edecekseniz edin yoksa çekin gidin. Biz buraya sizi silahlı korumalarla görmek için değil, doğalgaz hizmetini yapın diye çağırdık. Bu ihaleyi öyle aldınız onu yapacaksınız. Sarımsaklı’ya ve ihtiyacı olan her yere doğalgaz çekilecek” ifadelerini kullandı.

Sarız Mahalle Muhtarı Can Öcal ise mahallelerinde doğalgaz olmamasından dolayı sürekli nüfusun eksildiğini dile getirdi. Öcal sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Biz Sarımsaklı Mahallesi halkımla Kayserigaz önündeyiz. Biz keyfe keder buraya gelmedik. Halkım kendilerini orada idame ettirmek istiyor, yaşamak istiyor. Kayserigaz bize 20 yıldır bu hizmeti vermiyor. Buradaki halk orayı terk ediyor. İçme suyumuz, kanalizasyonumuz her şey gaza bağlı. Gaz olmayınca hiçbir şey yapılamıyor. Göç yapmak istemiyoruz. Biz de halkımızın arkasındayız. Buraya keyfe keder gelmedik. ‘Biz gazımızı isteriz’ diyorlar. Bu konuda da haklılar. Ben buraya daha önceden birkaç kez geldim. Dilekçeler yazdım. Cevapları, ‘biz istediğimiz zaman yaparız, ne zaman istersek o zaman yaparız’ oldu.”

Mahalle sakinleri de Kayserigaz ve belediye yetkililerine tepki göstererek, mahallelerine doğalgaz gelmesini talep etti.