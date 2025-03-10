Başkan Şahin, “Türkiye’ye faydası olmayan bir kanuna rıza göstermiyoruz”

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek olan İklim Kanunu’na ilişkin açıklamada bulunarak, “Son günlerde bir iklim yasası hazırlığı ile karşı karşıyayız sık sık duyuyoruz. İklim yasası ile alakalı Çevre ve Şehircilik Bakanımız geçtiğimiz günlerde bu kanunla ilgili önümüzdeki 100 yılımızı şekillendirecek bir kanun dedi. 100 yıllık planlar Türkiye'nin planları değil Türkiye’nin hiçbir zaman yüzyıllık planı olmadı 5 yıllık planlarımız falan oldu ama yüz yılı ilk defa duyuyoruz 100 yıllık planlar İngiltere'ye aittir İngiltere kraliyetine aittir ve bu kanunun da taslağı İngiltere'de hazırlandı. 2016 senesinde Türkiye'de buna imza attı 2021'de de bu sözleşmeyi uygunluk kanunu çıkardı. Bu sözleşmeyi uygulamak için yeni bir kanun çıkarmaları gerekiyor anayasayı değiştirmeleri gerekiyor çünkü bu kanun Türkiye'yi Birleşmiş Milletlerin bir eyaleti haline getirecek ve uluslararası kuruluşlara Türkiye'deki işlemlere müdahale etme hakkını verecek bunu mevcut yasalarla yapamayacakları için yeni bir yasa çıkarma çalışması doğuyor. Biz bize ait olmayan bizim milletimizin ihtiyacından kaynaklanmayan bu yasaya rıza göstermiyoruz. Bu yasanın Türkiye'ye bir faydasının olmadığını küresel elitlere faydasının olduğunu dolayısıyla çıkartılmaması gerektiğini söylüyoruz. Şu anda bu kanuna Türkiye'de destek veren bir kitleyi ben göremiyorum bu yasadan kimsenin haberi yok yangından mal kaçırır gibi bir kanun çıkarılmaya çalışılıyor. Millete bunu söylemek zorundasınız” şeklinde konuştu.