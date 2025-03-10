Kayseri'de Hızlı Tren Şantiyesinde Facia: 1 Ölü, 1 Yaralı

Olay, ilçeye bağlı Karakimse mevkiinde, 7 işçinin çalıştığı şantiyede gerçekleşti. Yüksekten düşen kaya parçaları, çalışanlardan 5’inin kaçmasına rağmen bir işçiye çarptı ve o an o işçinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Diğer işçi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Vali Çiçek, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Olay bir göçük değil, yukarıdan kaya parçalarının düşmesi sonucu meydana geldi. Ne yazık ki bir vatandaşımız kafasına direkt çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Diğer yaralı arkadaşımızın ayaklarında birkaç kırık var, ancak hayati tehlikesi bulunmuyor. Olay anında ekskavatörün çalıştığı sırada bu talihsizlik yaşandı” dedi.

Olayla ilgili gerekli önlemlerin alındığını ve AFAD’ın hemen olay yerine intikal ettiğini ifade eden Vali Çiçek, hayatını kaybeden işçi için başsağlığı diledi.