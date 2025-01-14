Başkan Üzüm: 'Bu bayrağı gururla devrettik'

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nın belirlenmesi için Genel Kurula ismi sunulan 5 isimden Hüseyin Okandan, İl Başkanı oldu. Kurul sonrası Mevcut Başkan Fatih Üzüm’den ilk açıklama geldi. Başkan Üzüm; “Cumhurbaşkanımız ile görüşmek bizim için gurur verici. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir süreç içerisinde yeni il başkanımız belirlendi. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni il başkanımızla alakalı da Hüseyin Okandan kardeşimin bizden farkı yok. Çalışkan, mütevazı, başarılı. Gelen tüm adaylar öyle. Pırıl pırıl gençler var Kayseri'nin geleceği garanti altında. Bizler bu bayrağı devrederken her zaman gururla devrettik. Bundan sonra da gururla devredeceğiz. Çünkü bu davaya kendimizi vahdetmişiz zaten. Cumhurbaşkanımıza da bunu söyledik. Çok da mutlu olduk. Sağ olsun. Elini öpmek de nasip oldu. Bundan sonraki süreçte Hüseyin kardeşimin yanındayız” ifadelerini kullandı.