Sporun ve sporcunun güçlü destekçilerinden Başkan Büyükkılıç, Erdemlerimizle Varız (ErVa) projesi kapsamında spor okullarının 47’ncisi açılan Efor Çelik Kapı Erva Spor Okulları Açılış Töreni’ne katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Çok değerli Valimizin önderliğinde, himayelerinde Erva Spor Okulları bir ekol oluşturdu, sizleri kutluyorum. Bu manada Türkiye’mizde örnek proje olarak söz ediliyor olması bizleri de onurlandırıyor” dedi.

Kayseri’nin ACES tarafından 2024 Avrupa Spor Şehirleri arasında "Yılın En İyi Spor Şehri" seçildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, altın bayrağı aldıklarını, sporun ve sporcunun dostu olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kayseri’nin biri spor şehri olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, “Spor şehri diyoruz, kayak merkezimiz bu manada bizim gururumuzdur. Sizleri Erciyes Kayak Merkezi’ne davet ediyoruz. Sizler bizim için kıymetli ve birer değersiniz. Sizlerin donanımlı, eğitimli, özgüven içerisinde olmanız bizim için çok önemli” diye konuştu.

Öğrencilerin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç’a çiçek takdim edildi.

“Erva Spor Okulları Çığ Gibi Büyüyor”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Erva Spor Okulları’nın 47’ncisini hep birlikte açtıklarını ifade ederek, “Erva Spor Okulları çığ gibi büyüyor. Önce 8 bin öğrenci dedik, şimdi artık 12 binleri demeye başladık. Bu başka bir proje. Başka bir vilayetten arkadaşlarımızı çağırıp bu projenin nasıl uygulanabildiğini, nasıl başarıldığını sordular ve o vilayette de 3 tanesi açıldı bile. Dolayısıyla Kayseri sınırlarını aşan bir projeden bahsediyoruz artık” şeklinde konuştu.

1,5 yıl önce Başkan Büyükkılıç’ın da olduğu bir programda Erva’nın başlangıcını yaptıklarını hatırlatan Vali Çiçek, “Her mahallede olacağız, hiçbir gencimizi sahipsiz bırakmayacağız, hiçbir gencimizi kendilerine kurulan tuzaklarda onları kaderleriyle baş başa bırakmayacağız, her zaman yanlarında olacağız demiştik ve olmaya devam edeceğiz. Bu projenin içerisinde Gençlik Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, müftülük, kaymakamlarımız var, Büyükşehir Beledimiz var, belediyelerimiz var. Bu proje çığ gibi büyüyecek” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol, dualar eşliğinde Efor Çelik Kapı Erva Spor Okulları’nın açılışını gerçekleştirdi.