Başkan Üzüm İstanbul'da banyo ve mutfak fuarını ziyaret etti

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, İstanbul'da UNICERA Seramik Banyo ve Mutfak Fuarı'nı ziyaret etti.

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  • 09.11.2023 16:43
  • Güncelleme: 09.11.2023 17:21
Başkan Üzüm İstanbul'da banyo ve mutfak fuarını ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, İstanbul’da UNICERA Seramik Banyo ve Mutfak Fuarı’nı ziyaret etti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ziyaretlerini hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Üzüm ziyaretleri çerçevesinde Türkiye için önemli bir yere sahip olan UNICERA Seramik Banyo ve Mutfak Fuarı’nı ziyaret etti. Fuarı gezen Başkan Üzüm Kayserili firma sahiplerinin de açtıkları stantları gezdi.

Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlayan bu tür fuarları görmekten gurur duyduğunun altını çizen AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, “Kapılarını ziyaretçilere açan UNICERA Seramik Banyo ve Mutfak Fuarı’nı ziyaret ettik. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dünyada her konuda en önde olma hedeflerimiz doğrultusunda bu fuarda gördüğüm kadarıyla Allah’ın izniyle dünyanın en önemli seramik üreticisi olma yolunda hız kesmeden ilerliyoruz. Ziyaretlerimiz kapsamında fuarda şehrimizde faaliyet gösteren kıymetli üreticilerimizi de ziyaret ettik. Fuarda stant açan şehrimizin önde gelen seramik firmalarını görmek de bizleri gururlandırıyor. Hemşehrilerimize ve tüm firma sahiplerine hayırlı bol kazançlar temenni ediyoruz” İfadelerini kullandı.

İHA

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