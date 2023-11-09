Başkan Palancıoğlu: 'Atatürk bizlere vatan için yılmamayı ve ümit etmeyi öğretti'

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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  • 09.11.2023 16:02
  • Güncelleme: 09.11.2023 16:08
Başkan Palancıoğlu: 'Atatürk bizlere vatan için yılmamayı ve ümit etmeyi öğretti'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Palancıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, övgüye değer birçok üstün meziyeti şahsında toplamış büyük bir fikir ve devlet adamıdır. Atatürk bizlere, ülke için, vatan için, bayrak için ve kutsal saydığımız değerler için çalışmayı, gayret etmeyi, yılmamayı ve hep ümit etmeyi öğretti. İleri görüşlülüğü, irade ve cesareti, azim ve kararlılığı ile de dünya tarihinin unutulmaz komutanları arasında yerini almıştır. Bağımsızlık uğrunda karşısına çıkan tüm güçlükleri aşarak milletine bağımsızlığını armağan eden, kısa yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan Atatürk’ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Kuruluşunun 100. yılını şanına yakışır bir şekilde kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Son nefesine kadar ülkesine ve milletine hizmet etmiş, toplumun her kesimini kucaklayan, adını dünya tarihine yazdıran büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. yıldönümünde onu bir kez daha saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum.”

İHA

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