İYİ Partili Yücel 'Milletin malını millete yükseğe satmayın'

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vakıf evlerine uygulanan zamlar ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yılbaşı öncesi mutlaka bir karara bağlaması gerektiğini belirtti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yücel; "Türkiye'de kira bir muamma oldu, bir sıkıntı oldu. Pandemiyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı baktı ki emekli maaşını artıramayacak, asgari ücreti yükseltemeyecek, bu sefer ev sahiplerine baskı yaptı. Enflasyon yüzde 70-80 iken Sayın Cumhurbaşkanı yüzde 25'le ev artışlarının yıllığı sınırladı. Buna 3-4 yıl ev sahipleri katlandı. Kiracılar da burada belki düşük bir kira ödedi. Fakat bu pandemiyle ilgili süreç 7'nci ayda ortadan kalkınca bir anda ev sahipleri anormal bir kiralar talep etmeye başladı. Buna vakıflar da çanak tuttu. Devlet vakfı da yüzde 400 ila 900 aralığında zam uyguladı. Vakıflarda oturan vatandaşların onlarcası telefonlarla ulaştı. Vakıflar Genel Müdürlüğüyle de bunu görüştüm. Vakıflar Bölge Müdürlüğüyle de görüştüm. Bunun artışlarının şu anda çok normal olduğunu söylediler. Emekli maaşı 12 bin 500 bunu 14 bin yapmayı planlıyorsunuz. Asgari ücret 17 bin bunu 23 bin yapmak istiyorsunuz ama ev kiraları 7 bin 500'den 30 bin lira olur mu? veya bir dükkan kirası 15 bin liradan 75 bin liraya 90 bin liraya çıkar mı? Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bir talimat vermesi gerekli" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ BU MAAŞLA VAKIF EVİNDE OTURAMAZ"

Asgari ücret alan vatandaşın vakıf evlerinde oturmasının mümkün olmadığını belirten Yücel şöyle konuştu: "Vakıflar Genel Müdürlüğü bu konuda çok düşük kira olduğuna inanmış ve vatandaşların bunu seve seve ödeyeceğini düşünüyor. Ama aynı vakıfların, özel olanları da, Sayın Cumhurbaşkanı'nın hala bu ülkedeki, inandırıcı olmasa da TÜİK'in artışları çerçevesinde yüzde 45 civarında artış yapıyor. Bu emekli maaşıyla bu asgari ücretle bu insanlar bu evlerde oturmaları mümkün değil. Borç içerisine giriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı veya Bakanlar Kurulu, vatandaşa maaş konusunda verirken kısık davranıyorlar ama vatandaştan alırken de çok bonkör, çok zengin bir insandan bu kirayı ister gibi davranıyorlar. Bunun mutlaka dengelenmesi lazım. Bu konuyla ilgili vatandaşlarımıza hak veriyoruz. Bunu dile getireceğimizden bahsettik. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bunu bu hafta içerisinde yılbaşını geçmeden mutlaka bir karara bağlaması ve vatandaşların mutlu olacağı bir noktaya getirmesi lazım. Çünkü özel vakıflarda bu işi yüzde 45'le yapıyor. Yoksa vatandaş, hastanede sağlık arar hale geldi, okullarda eğitim arar durumuna düştü veya adliyelerde adalet arar hale geldi, veya mahallesinde ucuz bakkal arar duruma geldi. Hiçbir şey olmadıysa sokaklarda Türkçe bilen adam arar hale geldi. Vakıflarda da adalet aramak durumunda kalmasın. Vakıflar milletin malı, milletin malını millete yükseğe satmayın."