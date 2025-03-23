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Başkan Uzun: 'Sivaslılar Kayseri'nin gelişimine katkı sağlıyor'

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun: 'Kayseri'de şu an 100 bin civarında Sivaslı görünüyor ama biz bu sayının çok çok üzerinde olduğunu biliyoruz. Kayseri'de yaşayan Sivaslılar Kayseri'nin gelişimine katkı sağlıyor' dedi.

Başkan Uzun: 'Sivaslılar Kayseri'nin gelişimine katkı sağlıyor'

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen İftar programı kapsamında Sivaslılar ve Kayserililer buluştu. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, önceki dönem Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün ve davetliler katıldı. Burada konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun: "Bugün sizleri burada iftar sofrasında bir arada  görmek bizleri çok mutlu etti. Sivaslı hemşehrilerimizin önceliklere sizlere selamlarını getirdim. Kıymetli hemşehrilerim sizler nasıl bir zamanlar Sivas'tan bu topraklara geldiyseniz 92 yılında biz de Sivas'ta yaşarken ağabeylerimin eğitimleri nedeniyle göç etmek zorunda kaldık. Ortaokul ve lise eğitimimizi Kayseri'de tamamladık. Şu an hala akrabalarım Kayseri'de yoğun bir şekilde yaşıyorlar. Ve Sivaslıların İstanbul'dan sonra en çok yaşadıkları şehihr Kayseri. Kayseri'de şu an 100 bin civarında Sivaslı görünüyor ama biz bu sayının çok çok üzerinde olduğunu biliyoruz. Kayseri'de yaşayan Sivaslılar Kayseri'nin gelişimiine katkı sağlıyor. Kayseri'de ticaretten sanayiye sanayiden eğitime birçok alanda Kayseri'nin gelişimine çok büyük katkılar sunuyorlar. O yüzden biz Sivas olarak özellikle gurur duyuyoruz. Kayseri'de yaşayan tüm Sivaslı hemşehrilerimizin bir bütün olması, bu birlikteliğin Kayseri'de tamamlanması en büyük temennimiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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