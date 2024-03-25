Başkan Uzunluoğlu: 'Temmuz'un 20'sinde doğalgazımıza ilk çakmağı çakacağız'

Pınarbaşı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu, Pınarbaşılı vatandaşların 60 yıllık rüyası olan doğalgazı getirmeye başladıklarını söyleyerek, “Temmuz’un 20’sinde doğalgazımıza ilk çakmağı çakacağız” dedi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pınarbaşı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu, Pınarbaşı’na Temmuz ayının 20’si itibariyle doğalgazın geleceğinin müjdesini verdi. Pınarbaşılı vatandaşların 60 yıllık rüyasının gerçekleşeceğini dile getiren Uzunluoğlu, “Pınarbaşı 142 mahallesiyle 27 bine yakın nüfusuyla büyük ilçelerimizden bir tanesidir. Çok stratejik öneme sahipte bir ilçemiz. Allah’ın yardımıyla, hükümetimizi desteğiyle, Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle, milletvekillerimizin Ankara’daki işlerimizi yakından takip etmeleriyle bir başarı kendiliğinden gelmiş bulunmaktadır. İnşallah 31 Mart’ta da halkımızın teveccühünün bizden yana olacağı kanaatindeyim. Pınarbaşılıların 60 yıllık rüyası olan doğalgazımızı getirmeye başladık. Temmuz’un 20’sinde de ilk çakmağı çakacağız. Buradan Pınarbaşılı hemşehrilerime bu müjdeyi vereyim. Hayalleri gerçeğe dönüştürmenin adresi Cumhur İttifakı’nın MHP’li belediye başkanı olmaktır” dedi.