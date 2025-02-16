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'Yurt dışında 38 plakayı gördüğümüz an kendimizden geçiyoruz'

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu tarafından İstanbul'da 7'inci Kayserililer Zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Avrupalı Kayserililer Birliği Genel Başkanı Yeşim Akpınar, 'Şu an çok daha bir farklı duygu var şöyle projelerimiz var ben artık yeraltı inşaatı ile uğraştığım için internet kablolarıyla ilgili yakın zamanda Türkiye ile bir bağlantı olabilir' dedi.

'Yurt dışında 38 plakayı gördüğümüz an kendimizden geçiyoruz'

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Muhammed Ali Temel tarafından İstanbul’da 7’inci Kayserililer Zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Avrupalı Kayserililer Birliği Genel Başkanı Yeşim Akpınar, “Ben ilk defa katılacağım, Muhammed Ali Bey'in davetinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum, eminim ki çok güzel olacaktır. Yani görünüşe göre de çok güzel çok farklı bir duygu onu ifade etme şansınız yok. Ne yazık ki gerçekten biz böyle kendimiz yurt dışında bile 38 plakayı gördüğümüz an kendimizden geçiyoruz o derece. Şu an çok daha bir farklı duygu var şöyle projelerimiz var ben artık yeraltı inşaatı ile uğraştığım için internet kablolarıyla ilgili yakın zamanda Türkiye ile bir bağlantı olabilir” diye konuştu.

Haber Merkezi

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