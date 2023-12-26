Başkan Yalçın: 'Baharda farklı bir millet bahçesi bizi bekliyor'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Millet Bahçesi ile ilgili, 'Talasımız için müthiş bir kazanım olacak. Baharda 100 bin metrekarelik alanda çok farklı bir mekan bizi bekliyor olacak' dedi.

PAYLAŞ
  • 26.12.2023 13:01
  • Güncelleme: 26.12.2023 13:25
Başkan Yalçın: 'Baharda farklı bir millet bahçesi bizi bekliyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Millet Bahçesi ile ilgili, “Talasımız için müthiş bir kazanım olacak. Baharda 100 bin metrekarelik alanda çok farklı bir mekan bizi bekliyor olacak” dedi.

Başkan Yalçın, yapım çalışmaları devam eden Talas Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerin de bulunduğu incelemede Başkan Yalçın, alana dikilecek ağaç ve bitki türlerini inceledi. Süs bitkileri ve ağaçlar hakkında tek tek bilgi alan Başkan Yalçın burada yaptığı kısa değerlendirmede, “Birkaç yıl önce başladığımız bu yolculukta, bu başarı hikayesinde şimdi sona gelmek üzereyiz” diye konuştu.

“Talas için müthiş bir kazanım olacak”

Başkan Yalçın çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, “Burada en önemli bölüm 80 bin metrekarelik alanda ağaçlandırma ve peyzajdır. Buradaki peyzajı çok önemsiyoruz. Çünkü Talasımız çok kalabalık bir nüfusa sahip. Bilim insanlarının verilerine göre uygun bitkiyi seçersek ki seçtik, bunlar sayesinde bir gündeki karbon monoksit ve sera gazını bir gecede oksijene çevirecek bir sistem kurmuş olacağız. Bu alanda 96 türden oluşan 2 bin ağaç ve 15 bin kök bitkiyle bunu gerçekleştireceğiz. Ama en önemlisi Talasımızın 100 bin metrekarelik alanda bir millet bahçesine kavuşmasıdır. Bu 80 bin metrekarenin doğrudan yeşil alandan oluşması ve 20 bin metrekarenin de 4 okuldan meydana gelmesi hem Kayserimizin hem de Talasımız için iyi bir kazanım olacağını tekrarlıyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu ağaçları Türkiye’nin dört bir yanından getirdiler. Şimdi ise uygulamak üzere hazırlık yapıyoruz. Baharda 100 bin metrekarelik alanda çok farklı bir mekan bizi bekliyor olacak. Şimdiden Talasımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
ORAKAF'23'te Talas farkı

ORAKAF'23'te Talas farkı

Gut, gençlere indi

Gut, gençlere indi

Başkan Yalçın: 'Baharda farklı bir millet bahçesi bizi bekliyor'

Başkan Yalçın: 'Baharda farklı bir millet bahçesi bizi bekliyor'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Asfaltta da tarihi bir rekor kırmanın haklı gururunu yaşıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Asfaltta da tarihi bir rekor kırmanın haklı gururunu yaşıyoruz'

Kayseri'de 95 personelle aranan şahıs operasyonu: 18 şahıs yakalandı

Kayseri'de 95 personelle aranan şahıs operasyonu: 18 şahıs yakalandı

44 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

44 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Çok Okunanlar
1
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

2
Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

3
Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

4
Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

5
OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

6
İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de Narkotik ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Kayseri'de Narkotik ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Özdemir ailesinin acı günü

Özdemir ailesinin acı günü

DAHA FAZLA
Psikoloji öğrencileri konferansta buluştu

Psikoloji öğrencileri konferansta buluştu

Başkan Büyüksimitci, '2024 yılı kolay bir yıl olmayacak'

Başkan Büyüksimitci, '2024 yılı kolay bir yıl olmayacak'

Kayseri şehitler için yürüdü

Kayseri şehitler için yürüdü

Yasa taslağında 'hakaret' krizi

Yasa taslağında 'hakaret' krizi

Rektör Kul: 'ORAKAF'23, öğrenciler ve şirketler için büyük bir fırsat'

Rektör Kul: 'ORAKAF'23, öğrenciler ve şirketler için büyük bir fırsat'