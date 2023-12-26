Büyükşehir'den 2 milyon 893 bin kişiye spor hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor faaliyetlerini yürüten Spor A.Ş. kent genelindeki 17 tam donanımlı tesisi ile 2 milyon 893 bin sporsevere spor faaliyetleri hizmeti verdi.

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  • 26.12.2023 12:58
  • Güncelleme: 26.12.2023 14:53
Büyükşehir'den 2 milyon 893 bin kişiye spor hizmeti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor faaliyetlerini yürüten Spor A.Ş. kent genelindeki 17 tam donanımlı tesisi ile 2 milyon 893 bin sporsevere spor faaliyetleri hizmeti verdi.

Sanayi ve ticaret merkezi Kayseri’yi, başarılı yerel yönetim hizmetleri ile eğitimin, kültür sanatın, turizmin, tarım ve hayvancılığın merkezi yapma yönünde önemli adımlar atan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’yi sporun da merkezi yapmak amacıyla yatırım ve projeler hayata geçirerek yüz binlerce vatandaşa spor hizmeti sundu. Bu çalışmalarının da meyvesini alan Büyükşehir, Kayseri’nin Avrupa Spor Şehri ünvanı almasını sağladı. Göreve geldiği 2019 yılı Mart ayından bu yana kente önemli spor tesisleri kazandırarak ulusal ve uluslararası dev organizasyonlarla şehri dünyaya tanıtan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. faaliyetlerini hem Kayserililerle hem de ülke ve dünya çapında sporcularla buluşturdu.

2 milyon 893 bin 967 sporsevere hizmet

Büyükşehir Spor A.Ş. yılın 12 ayında aralıksız sürdürdüğü spor faaliyetleri ile 2019 yılından bu yana kent genelindeki tam donanımlı tesislerinde sunduğu spor faaliyetleriyle 2 milyon 893 bin 967 sporsevere hizmet verdi. Özellikle düzenlediği spor okulları ile minikler ve gençleri sporla iç içe yetiştiren Spor A.Ş., Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri, Buz Pisti, Sukaypark, Talas Spor Tesisi, Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi, Beyazşehir Spor Tesisi, Yeşil Mahalle Halı Saha, Ziya Gökalp Halı Saha, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi, Talas Sosyal Yaşam Merkezi, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Sümer Spor Tesisi, Belsin Yüzme Havuzu, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Spor Tesisi, Kapalı Tenis Kortu, Kapalı Spor Merkezi ve Atatürk Spor Kompleksi olmak üzere toplam 17 tesiste çeşitli branşlarda kurs hizmeti verdi.

Çeşitli organizasyonlara da imza atan Spor A.Ş. bu kapsamda, ’Doğa Seni Çağırıyor’ sloganıyla doğa kampı, ‘Spor A.Ş. Bizim Mahallede’ etkinliği, parklarda sabah sporu, kadınlara özel “Ritmini Yakala” aerobik ve zumba etkinliği gibi geleneksel hale getirdiği organizasyonlarda on binlerce sporseverle buluştu. Hali hazırda 2 kapalı tenis kortu ile tenis severlere hizmet veren Spor A.Ş., Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde faaliyete başlayan tenis kortu ve plaj voleybolu tesisini de bünyesine kattı.

Büyükşehir’den Kayseri’ye, Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu imzası

Öte yandan Spor A.Ş. tarafından, Büyükkılıç’ın 150. yılda 150 projesi çerçevesinde 2021 yılında başlatılan ve geleneksel hale getirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu şehir içi ve şehir dışının yanı sıra yurt dışından da amatör ve profesyonel koşucuları kadim kentte bir araya getirdi. Erciyes, Kültepe ve Mimar Sinan temaları ile düzenlenen yarı maraton, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim kentin tanıtımına da önemli bir katkı sundu.

Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Spor Tesisi

5 bin metrekare toplam kapalı inşaat alanı ve 17 bin metrekare toplam açık inşaat alanı ile toplam 44 bin 500 metrekare alanda Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Spor Tesisi’ni kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş. marifeti ile de tesiste ulusal ve uluslararası dev organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Tesis içerisinde, çok amaçlı spor salonu, atlı okçuluk açık manej, olimpik okçuluk açık ve kapalı saha, açık ve kapalı kültürel-sosyal alanlar, kapalı ve açık güreş alanları, açık festival çayırı, yem ve malzeme depoları ve tavlalar yer alıyor.

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İHA

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