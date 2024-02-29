Başkan Yalçın: 'Ekonomimiz üst üste 14 çeyrekte büyüme sağlayarak güven vermiştir'

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılan, 2023 yılı büyüme rakamına ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Yalçın, “Türkiye ekonomisi 2023 yılı dördüncü çeyrek dilimde yüzde 4 oranında büyüme sağlamıştır. 2023 yılındın tamamına ilişkin büyüme rakamı ise yüzde 4,5 olmuştur. Bu rakam, ekonomik olumsuzluklara, küresel ve bölgesel istikrarsızlıklara karşın ekonomimizin güçlü yapısını ortaya koymaktadır. Ekonomimiz üst üste 14 çeyrekte büyüme sağlayarak güven vermiştir” dedi.

Yalçın, “Türkiye ekonomisi 2023 yılı ilk çeyrekte yüzde 4, ikinci çeyrekte yüzde 3,9 büyüme sağlamıştı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte ise yüzde 5,9 büyüme elde edilmişti. Dördüncü çeyrekte ise yüzde 4’le beklentiler çerçevesinde büyüme elde edilmiştir. 2023 yılı ortalama büyüme rakamımız ise yüzde 4,5 olmuştur” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, “Son 14 çeyrekte Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti. Bu büyüme, küresel jeopolitik gerilimler ve ağır enflasyon dalgası gibi zorluklarla mücadele ederken önemli bir başarıdır. Bu olumlu gelişmeler, Türkiye’nin dış dünya pazarlarında yoğun bir şekilde hissettiği dünya ticaretindeki küçülme ve üretimdeki olumsuz etkileşimlere rağmen gerçekleşmiştir. Türkiye ekonomisi için öngörülebilir ve kurala dayalı politikaların sürdürülmesiyle daha güçlü bir büyüme temeli oluşturulabilir. Önümüzdeki dönemde de bu olumlu ivmenin devam etmesi umuduyla sanayiciler olarak durmaksızın çalışmayı sürdüreceğimizin bilinmesini isterim” diye konuştu.

Başkan Yalçın, “Türkiye’nin ve Kayseri’nin büyüme oranlarını artırmak ve kalkınmanın her alana yayılmasını sağlamak için daha çok gayret göstermeli ve enerji harcamalıyız. İhracata yönelik üretimi artırmak ana hedefimiz olmalıdır. Bunu sağlayabilmek için de yatırım, istihdam ve özellikle yüksek teknolojili üretim alanında yeni adımlara ihtiyaç duyulmaktadır” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin yeni yüzyıla damgasını vuracak işlere imza atması şarttır. Özellikle savunma sanayi alanında yüksek teknoloji içeren üretim tüm dünyanın gözleri önüne serilmektedir. Sanayiciler olarak yeni adımların atılmasında katkı sağlayabilmek adına, Hükümetimizden yatırımların daha fazla desteklenmesini beklemekteyiz.”