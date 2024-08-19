Başkan Yalçın: 'Gazze'de eli yüzü yaralı çocukları defalarca gördüğümüz tablolar var'

Kayseri’de Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Gazzeli Çocuklar Uluslararası Resim Sergisi’ açıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Gazze’de eli yüzü yaralı çocukları defalarca gördüğümüz tablolar var” dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açılışa, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda açılış konuşması yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “7 Ekim 2023’den bu yana 50 bine yakın insanın katledildiği artık soykırıma dönüştüğü bir katliamda sadece 16 binin üzerinde çocuk can verdi. Bir o kadar da yaralıları herkes biliyor. Televizyon ekranlarında bir bombardımana tabi tutulmuş bir binanın altından çıkan eli yüzü yaralı çocuklar hepimizin defalarca görüp, içimizi acıttığı tablolar. Şairin dediği gibi ‘nerede bir can görse oralı olur yüreğim. Oralı olmalı zaten olmazsa insan olmaz yüreğim.’ Bizimde dünyanın neresinde olursa olsun hepimiz için aynı hassasiyeti taşımak durumunda olduğumuz belli ve millet olarak da taşıyoruz. Ancak buna karşı da dünya Gazze’ye sırtını dönmüş durumda. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milleti hakikaten dünyada en gür sesi çıkartıyorlar. Hatta birkaç gün önce Türkiye Cumhuriyeti’nin Meclisi’nde çok güzel bir gösteriyle oradaki desteğini belirtmiş oldu. Ancak bir başka ülkede o en büyük, en iri dediğimiz ülkede de zulme alkış tutanlar gözlerimizin önünden gitmiyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, “Dünyada buradaki tabloda ifade edildiği gibi 3 maymunu oynamaktan vazgeçtik. Buradaki çocuk katliamını, buradaki yaşlı kadın, çocuk demeden yapılan katliamı, soykırım boyutlarına varan katli, alkışlayan bir dünya müvazene sistemi kuruldu. Üzgünüz ama bu meydanda bilmiyorum kaçıncı kez Filistin’i anma mitingleri yapıldı. Bilmiyorum kaz sefer İsrail bayrağı yakıldı. Ancak gün bugün ve biz hala buradayız. Buradan neticeler çıkartıp, gelecekte neler yapmamız gerektiğini bilime, ilme, sanata, edebiyata, insan yetiştirmeye, beyinleri fetih etmeye ve kendi topraklarımızda kendi ideallerimizle büyüyen çocuklarımızı, gençlerimizi, yetişkinlerimizi buralarda nasıl tutup, bu insanların beyinlerinden faydalanıp, kendi davamıza, kültürümüze, kendi medeniyetimize sahip çıkacak bireyler üretmek zorundayız” dedi.

Cumhuriyet Meydanı’na açılan sergi 3 gün boyunca açık kalacak.