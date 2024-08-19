Kırtasiye ürünlerinde alerji tehlikesi
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Doktor Deniz Akpınar, kalitesiz kırtasiye ürünlerinin alerjik reaksiyonlara sebep olacağına dikkat çekerek, bu tür ürünlerin alınmaması uyarısında bulundu.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Doktor Deniz Akpınar, kalitesiz kırtasiye ürünlerinin alerjik reaksiyonlara sebep olacağına dikkat çekerek, bu tür ürünlerin alınmaması uyarısında bulundu.
Akpınar, okul sezonu başlarken kırtasiye telaşının sağlık sorunlarına neden olmaması için kaliteli ürünler alınması gerektiğini söyledi. Akpınar, açıklamasında, "Merdiven altı olarak tabir edilen kırtasiye ürünlerinin alınması çocuk sağlığını tehlikeye atabilir. Anne ve babanın kırtasiye telaşı sağlığın önüne geçmemeli. Merdiven altı üretimlerden kaçınılmalı. Ağır metallerin birikmesi sonrası astım, troid hastalıkları ve alerji durumların çoğu çocukta meydana gelebilir" dedi.
Öte yandan; Kırşehir’de kırtasiye işletmecisi Örsan Afacan ise yeni eğitim öğretim sezonunda velilerden faturasız ürün alınmaması noktasında uyarılarda bulundu. Vatandaşların okul hazırlıklarına başladığını belirten Afacan, kırtasiye ürünlerinin kırtasiyelerden alınması gerektiğini aktardı. Kanserojen madde içeren kırtasiye malzemelerinden uzak kalınması gerektiğini anlatan Afacan açıklamasında; "Velilerden, özellikle kanserojen madde içeren ürünleri almamaları noktasında uyarılarda bulunuyoruz. Kırtasiye ürünü kırtasiyeciden alınır" diye konuştu.