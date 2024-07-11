Başkan Yalçın: '1 kuruş dahi kredi kullanılmamış, 1 milimetrekare arsa satılmamıştır'

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 21’inci Mali Genel Kurulu’nda konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, “Sanayici odaklı bir yönetim anlayışını sürekli olarak göz önünde bulundurmaktayız” dedi.

Kentte bulunan bir balo salonunda gerçekleşen genel kurula, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, kamu kurum müdürleri, oda başkanları ve sanayiciler katıldı. Genel Kurulda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Kayseri, 2023’te 3,6 milyar dolarlık ihracatı ve 1,6 milyar dolarlık ithalatı ile Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biridir. İhracatın ithalatı karşılama oranına bakıldığında şehrimiz yüzde 100’ün üzerinde başarı elde etmektedir. Kayseri, Türkiye’nin cari açık probleminin çözümüne de pozitif katkı sağlamaktadır. Bu katkının artması için 2030’lara varmadan ihracattaki hedefimiz 5 milyar doları aşmak olmalıdır. Biz bu hedefe ulaşabileceğimize inanıyor ve sanayicilerimize güveniyoruz. Bu hedef doğrultusunda sanayicilerimize verilecek desteklerin artırılması önemlidir. Kayseri, makro ve mikro ekonomik göstergelerin daha da iyileşmesiyle birlikte atağa kalkacaktır. Bölgemiz, kuruluşundan bugüne kadar geçen 51 yıllık süreçte her yıl büyüme sağlamıştır. Türkiye’de ilk 3’ün içinde yer alan önemli üretim üslerinden biridir. Bölgemizde faaliyet gösteren yaklaşık bin 600 firmamız katma değer oluşturulmasında etkin bir şekilde yer almaktadır. İstihdamın artmasında önemli rol oynayan Bölgemizde, 100 bini aşkın çalışan üretime katkı sağlamaktadır. 2022 yılı Haziran ayında göreve geldiğimiz günden bugüne sanayicilerimizin menfaatlerine yönelik çalışmaktayız. Sanayici odaklı bir yönetim anlayışını sürekli olarak göz önünde bulundurmaktayız. Yasaların bize sunduğu çerçevede sanayicilerimize her türlü imkânı sunmaya devam etmekteyiz. Yalnızca sanayicimizin taleplerini karşılamak için hizmetlerimizi sürdürmekteyiz” şeklinde konuştu.

Sanayicileri desteklemek ve sıkıntılarını çözebilmek için çok sayıda projelerinin bulunduğunu dile getiren Mehmet Yalçın, “Bu projelerimiz kılı kırk yaran bir titizlikle ve emanete halel getirmeden yürütülmektedir. Kayseri OSB Meslek Yüksekokulu kurulması projemiz gerçekleşmiştir. 3 bölümde toplam 60 öğrencisiyle eğitime başlamıştır. Fuar Merkezimizi daha verimli kullanabilmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Göreve geldiğimizde Kayseri fuarlar şehri olacak demiştik.2022 yılında 1 fuar yaptık. 2023’te 4 fuar gerçekleştirdik. İçinde bulunduğumuz 2024 yılı için de 8 fuar anlaşması yapılmıştır. 2025 yılında 10 fuar, 2026 yılında, yıl 12 ay her ay 1 fuar yaparak, siz sanayicilerimize verdiğimiz sözü tutmuş olacağız. Teknik Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu binası yapımı için proje hazırlama aşamasına gelinmiştir. Temellerini atacağımız projemiz kısa sürede hayırsever Mehmet Altun’un katkısı ile yükselecektir. Bugün burada onur konuğumuz olan Mehmet Altun amcamıza verdikleri desteklerden dolayı huzurlarınızda şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu sayede üniversite-sanayi buluşması, ilimle-üretimin buluşması daha güçlü olarak sağlanacaktır. Kalifiye personel temini noktasında sıkıntı azalacaktır” dedi.

Kayseri OSB’nin büyük bir ihtiyaç olan sağlık merkezi kurulması projesinde uygulamaya geçildiğini aktaran Yalçın, “İnşallah 2025 yılı başlarında sağlık merkezimiz hizmet sunmaya başlayacaktır. Fevzi Mercan cami önünde yaklaşık 40 dükkân kapasiteli iş merkezi projemizde yapı imalatı başlamış ve temel kazısı yapılmıştır. 2024 yılı planlamamız çerçevesinde 28 kilometre asfaltlama çalışmamız başlamıştır. Göreve geldiğimiz günden bugüne yaklaşık 50 kilometre yolumuz asfaltlanarak yenilenmiş olacaktır. Bölgemiz sınırları içinde güvenliğin etkin şekilde sağlanması için çalışmalarımız sürmektedir. Yapımı planlanan 2 nizamiyemiz tamamlanmış, Güney çevre yolu nizamiyemizin inşaatı ise bitmek üzeredir. Polisimizin bölgemiz sınırları içindeki gece devriyesi aralıksız devam etmektedir. Yağmur suyu terfi merkezi kapasite artırımı projemizde sona gelinmiştir. Bugüne kadar 9 yeni aracı dahil ettiğimiz araç filomuzu yenilemeyi sürdürüyoruz. Yeni bir cami inşa projemizde ise ön çalışmaları 2024 yılı içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Sanayicilerimizin kullanıma açık olacak sosyal tesis kurulması çalışmalarımız sürmektedir. Sanayi parseli taleplerinin karşılanması için ilgili makamlarla çalışmalar yürütülmeye devam etmektedir. Bölgemizde enerji alt yapısını güçlendirecek yatırımlarımız sürmektedir. Bilişim ve teknolojik alt yapımıza ilişkin e-OSB yatırımlarımız devam etmektedir” diye konuştu.

Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Göreve geldiğimiz 24 Haziran 2022 tarihinden bu yana 1 kuruş dahi kredi kullanılmamış, 1 milimetrekare arsa satılmamıştır. Haziran 2022’den bu yana beytülmale el sürülmemiş, el sürdürülmemiştir. Basiretli yönetim anlayışımızın sonucu olarak, bölgemiz öz kaynakları artırılmıştır. Yatırıma dönük finans imkânları oluşturulmuş ve sürekliliği sağlanmıştır. Bölgemiz, güçlü mali yapısıyla adından söz ettirmektedir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi asli vazifelerine dönmüştür. Sunduğumuz hizmetlerin kalitesi artmış ve sürdürülebilir hale getirilmiştir. Hizmetlerini eksiksiz yerine getiren bölgemiz göz önünde bulunmaktadır. Kayseri OSB’nin yönetimi olarak, önemli işlere odaklanmış bulunmaktayız. Hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüdüğümüzü gururla söyleyebilirim. Sizlerin; üretmek ve ihracat yapmak için gösterdiğiniz çabaların ve üstün gayretlerin farkındayız. Üzerimize düşen ne varsa tüm imkânlarımızla yanındayız. Bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğimizi bilmenizi isteriz. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha 21. Olağan Mali Genel Kurulumuzun Bölgemize, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Değerli katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Vali Gökmen Çiçek ise yapılan faaliyetlerden dolayı OSB Yönetimine teşekkür ederek, “Geçen yıl afetten sonra bu genel kurula geldiğimde zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kere daha görmüş olduk. Sanki 1 ay önceydi. Yine tıklık tıklım coşku içerisinde bir mali genel kurul yapılmıştı. Çok şükür şimdi yine aynı coşkunun devam ettiğini görüyorum. Organize Sanayi Bölgesi’nin Başkanını ve yönetimini tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten takip ettiğimde özellikle fuarların artmış olması ve tüm Türkiye’de bilinir olması ve ihracatta direkt katkı sunduğunu görüyor olmasından dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ayrıca Meslek Yüksekokulu’nun imzalarının atılması, fakültenin yapılacak olması ve sağlık merkezinin yine protokollerinin tamamlanması ve yapımına başlanması beni çok mutlu etti. Fuarların olması sadece sanayimize değil, turizmimize de büyük katkısı oldu. Fuar zamanı bütün otellerimizin dolu olduğunu bizzat otel sahiplerinden duymaktan da çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

Yapılan oylamada faaliyet ve denetim raporları ile bütçe ‘oy birliği’ ile ibra edildi.