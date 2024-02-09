Başkan Yalçın'a Başakpınar'da sıcak karşılama
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçenin kırsal mahallelerinden Başakpınar'da yapımını devam eden çalışmalarda incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerinin sıcak ve samimi karşıladığı ziyarette Başkan Yalçın, Merkez Camii'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçenin kırsal mahallelerinden Başakpınar’da yapımını devam eden çalışmalarda incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerinin sıcak ve samimi karşıladığı ziyarette Başkan Yalçın, Merkez Camii’ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi.
Başkan Yalçın, Başakpınar Mahallesine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Yalçın’ın ziyaretine AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, MHP İlçe Başkanı Kayhan Saraç ve belediye yetkilileri katıldı. Mahalle sakinlerince sıcak ve samimi şekilde karşılanan Başkan Yalçın, aynı şekilde cevap verdi. Mahalleliyle yakından ilgilenen Başkan Yalçın, daha sonra yapımı Talas Belediyesi tarafından devam edilen Merkez Cami’ye geçti. Burada sürdürülen restorasyon çalışmalarını inceleyen Başkan Yalçın, iç dekorasyonun baştan aşağı yenilendiği camideki çalışmaların her detayını yakından gördü.
Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Başkan Yalçın incelemelerinin ardından mahalleden sevgi gösteriyle ayrıldı.