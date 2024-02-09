Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kayseri'ye geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yarın Kayseri'ye gelerek çeşitli temaslarda bulunacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kayseri'ye geliyor
Kayseri GündemEditör

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yarın Kayseri’ye gelerek çeşitli temaslarda bulunacak.

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde Kayseri’nin en büyük sosyal tesisi olan ve 6 bin 300 metrekare alan üzerine yapılan Kocasinan Akademi Tesisi’nin açılışı yapılacak. Açılışa; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katılacak.

Açılış töreni; 10 Şubat Cumartesi günü saat 12.30’da Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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