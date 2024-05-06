Başkan Yalçın'a Örencik'te büyük ilgi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın seçim sonrası başlattığı kırsal mahalle ziyaretleri sürüyor. Örencik Mahallesine giden Başkan Yalçın, mahalle sakinlerinden büyük ilgi gördü.

AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve parti yöneticileriyle birlikte Örencik’e giden Başkan Yalçın, muhtar Nurettin Bulut ve İstanbul Örencik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Talip Arslantürk ile mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Burada yaptığı konuşmada kırsal mahallelere çok büyük hizmet ve yatırım getirdiklerine dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Kayseri’de derler ki ’seçim bitti geçim başladı’. Ben öncelikle bizi desteklediğiniz çok teşekkür ediyorum. 2011 yılında hükümetimiz, bütün belediye sınırlarını Büyükşehir Belediyesine dahil edince ulaşım, sağlık, temizlik, mezarlık gibi hizmetlerin hepsi belediyelerin görevi oldu. Allah devlete güç versin, eskiden muhtar elinde kazma kürek dolaşırdı. Şimdi elhamdülillah KASKİ’yi arıyoruz, arızaya geliyor bakıyor. Ulaşım da aynı şekilde işler güzelce yürüyor. O bakımdan devletimiz ne kadar güçlü olursa, biz de ne kadar omuz verir isek o kadar devletimizden bize yansıması olur” dedi. Mahalle Muhtarı Nurettin Bulut da 5 yıl boyunca Talas Belediyesi’nden her türlü hizmeti aldıklarına işaret ederek; "Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. 5 yıl boyunca çok güzel işler yapıldı. Başkanımızı ve belediye çalışanlarını her zaman yanımızda gördük. Şahsım ve mahalle sakinlerim adına kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz da konuşmasında seçim sonuçlarına dikkat çekerek verilen destek için Örencik halkına teşekkür etti.