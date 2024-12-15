Başkan Yalçın: 'Bu maaşı bizlere halkımız veriyor'
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşım ile belediye çalışanlarının maaşlarını aldığını belirterek, 'Bu maaşı bizler kendilerine hizmet etmemiz karşılığında halkımız veriyor' dedi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda belediye çalışanlarının maaşlarını aldığını söyledi. Başkan Yalçın, "Değerli mesai arkadaşlarım, bugün maaşlarımızı aldık. Bereketli olsun. Bu maaşı bizler kendilerine hizmet etmemiz karşılığında halkımız veriyor. Allah devletimize milletimize zeval vermesin, güzel günlerde kullanınız" ifadelerini kullandı.