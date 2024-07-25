Başkan Yalçın çocuklarla boyama yaptı

Talas Belediyesi, çocukların hem bireysel yeteneklerini geliştirmesi hem de yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Başkan Yalçın çocuklarla boyama yaptı
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi, çocukların hem bireysel yeteneklerini geliştirmesi hem de yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Bu amaçla Mehmet Karamercan Kütüphanesi’nde 3-6 yaş arası çocuklara yönelik olarak kurulan çocuk atölyeleri aktiviteleri başladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da etkinliğe katılarak çocuklarla oyun oynadı ve boyama yaptı. Kütüphaneleri fonksiyonel şekilde kullanmaya devam ettiklerine işaret eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Çocuklarımızın yaz tatilini eğlenceli ve verimli şekilde geçirmesi için çalışmalarımız sürüyor. Bir yandan açtığımız yaz spor okullarında 5 branşta kurs veriyoruz bir yandan da kütüphanelerimizde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda Mehmet Karamercan Kütüphanesi’nde kurduğumuz çocuk atölyelerinde 3-6 yaş arasındaki yavrularımızı hem bilgilendirip eğlendiriyoruz hem de becerilerini geliştiriyoruz. Tüm çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.

Başkan Yalçın daha sonra çocuklara kitap okudu ve boyama kitabından tabloları boyayarak çocuklarla hoş vakit geçirdi.

Başkan Yalçın çocuklarla boyama yaptı
Başkan Yalçın çocuklarla boyama yaptı
Başkan Yalçın çocuklarla boyama yaptı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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