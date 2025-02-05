Başkan Yalçın'dan 6 Şubat Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak için devlet-millet-belediye işbirliğiyle büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.

Başkan Yalçın'dan 6 Şubat Mesajı

6 Şubat depreminin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, ilk günden itibaren deprem bölgesinde olduklarına dikkat çekerek, “Cenab-ı Allah, bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülke olarak gerçekten çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Binlerce vatandaşımızı kaybettik, yüreğimiz yandı. Ancak yaraları sarma hususunda da canla başla gayret gösterdik. İlk günden itibaren bütün imkanlarımızla deprem bölgesinde olduğumuz gibi Talas’ta da ihtiyaç duyulan tüm konularda üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirdik. Elbistan’da 310 konutluk Talas Kent Yaşam Alanını hizmete sunduk. Bu vesileyle depremde hayatına kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarını kaybedenlere tekrar başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi. 

Haber Merkezi

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