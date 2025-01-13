Başkan Yalçın'dan antika pazarı turu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, geçmişe duyulan özlemin giderildiği yılın ilk Antika Pazarı'nı ziyaret etti.

Başkan Yalçın'dan antika pazarı turu

Kurulduğu günden bu yana yoğun ilgiyle takip edilen Antika Pazarı, yeni yılın ilk haftasında da meraklılarına ev sahipliği yaptı.

Başkan Yalçın, Türkiye’nin dört bir yanından gelen antika eşya satıcıları ile antikaya merak salanlarla bir araya geldi.

Mevlana Mahallesi Pazar Yeri’nde kurulan Antika Pazarı’nda hem sergilenen ürünleri inceleyen Başkan Yalçın, hem de alışveriş yaptı.

Başkan Yalçın, alışveriş sırasında satıcı ve vatandaşlarla da sohbet ederken, yoğun ilgiyle karşılandı.

2019 yılından bu yana kurulan ve Kayseri’den olduğu kadar ülkenin dört bir yanından satıcıların ilgi gösterdiği Antika Pazarı ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, “Antika severlerle Türkiye’nin dört bir yanından gelen antika eşya satıcılarının buluştuğu Antika Pazarımız yine renkli görüntülere sahne oldu. Esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyor, her ayın ikinci pazar günü tüm hemşehrilerimizi buram buram tarih kokan Antika Pazarı’mıza davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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