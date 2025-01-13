Talas'ta yatırım fırsatı için saatler kaldı

Talas Belediyesi'nin, yeni yıla yatırım yaparak girmek isteyenler için sunduğu kaçırılmaz fırsata sayılı saatler kaldı. Mülkiyeti belediyeye ait toplam 34 parsel taşınmaz, 15 Ocak Çarşamba günü düzenlenecek ihale ile satışa sunulacak.

Talas'ta yatırım fırsatı için saatler kaldı

Yapılacak olan ihale ile Akçakaya’da 8, Endürlük’te 20 ve Yukarı Talas Gülistan Evler’de 5 villa parselinin satışı gerçekleştirilecek. İhaleler kapsamında ayrıca Harman Mahallesi’ndeki 1 parsel konut arsasının da satışı yapılacak.

Erciyes ve Ali Dağına nazır, site yapmaya uygun villa parsellerine ilginin büyük olması bekleniyor.

Satışlardan elde edilecek gelir, Talas Belediyesi’nin önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

İhalelerle ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir.

İstekliler, ihale şartnamelerini de yine aynı birimden temin edebilir.

Haber Merkezi

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