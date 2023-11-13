Başkan Yalçın'dan ara tatil hediyesi: Rafadan Tayfa

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın, ara tatilde çocuklara yönelik hazırlattığı gösterilerden Rafadan Tayfa büyük küçük herkesin beğenisini topladı. Çocuklara seslenen Başkan Yalçın, 'Sizler bizim geleceğimizsiniz, en kıymetlimizsiniz.' dedi.

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  • 13.11.2023 12:24
  • Güncelleme: 13.11.2023 12:51
Başkan Yalçın'dan ara tatil hediyesi: Rafadan Tayfa
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın, ara tatilde çocuklara yönelik hazırlattığı gösterilerden Rafadan Tayfa büyük küçük herkesin beğenisini topladı. Çocuklara seslenen Başkan Yalçın, “Sizler bizim geleceğimizsiniz, en kıymetlimizsiniz.” dedi.

Gençlere ve çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerle dikkat çeken Talas Belediyesi, ara tatil dönemi için de birbirinden özel programlar düzenledi. Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde gösteriler, ara tatilin ilk günü olan 11 Kasım Cumartesi günü başladı. Çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlenen çizgi film Rafadan Tayfa’nın sahne gösterisi ve konseri, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Cumartesi günü iki seans halinde gerçekleşen programda çocuklarla birlikte anne ve babaları da gönüllerince eğlendi. Programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine çocukları gözlerinden öpüp, velilerine teşekkür ederek başladı. Başkan Yalçın; “Bize güvenip buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Önce Rafadan Tayfa’ya, sonra velilerinize, sonra da bizlere cumhuriyetimizin 100. yılında bu güzel vatanı bırakan başta Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimiz için teşekkür ediyorum. Rafadan Tayfa biliyorsunuz bizim yerli ve milli orijinal bir ekibimiz. Cumhurbaşkanımızın işaretiyle 11. ayın 11’inde Türkiye’nin her yerinde ağaçlandırma seferberliği yapılıyor. Biz de öğrencilerimizle birlikte fidan diktik. O ağaçları sizler için diktik. Çünkü onlar 10 yıl sonra kocaman ağaçlar olacak. Onlardan da sizler faydalanacaksınız. Sevgili çocuklar siz bizim geleceğimizsiniz, en kıymetli varlığımızsınız. Siz bu ülkenin cumhurbaşkanından öğretmeninize kadar herkesin en değerli varlığısınız. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum” dedi.

Velilerden Gül Zelveci ve Serpil Çolak, bu organizasyondan dolayı Talas Belediyesine teşekkür ederken, bir başka veli Seçkin Demirhan da programdan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Çok iyi oldu. Televizyondan izliyorduk şimdi burada canlı görmek de çocuğumuz için güzel oldu. Bizim için bu ara tatil hediyesi güzel oldu. Eşim de öğretmen onun için de güzel olmuştur. Talas Belediyesinin etkinliklerini takip ediyoruz. Hoşumuza gidiyor. Talas Belediyesini adım adım takip ediyoruz.” şeklinde konuştu. Çocuklar da yerlerinden kalkıp Rafadan Tayfa’ya eşlik ederek gönüllerince eğlenmenin keyfini yaşadı.

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İHA

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