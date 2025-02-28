Başkan Yalçın'dan Ramazan Mesajı

Mesajında Ramazan ayının her türlü maddi manevi sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını dileyen Başkan Yalçın, “Bolluk bereket, rahmet mağfiret ve dayanışma ayı Ramazan’a ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu vesile ile Talaslı hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Başta ilçemiz olmak üzere şehrimiz, ülkemiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ayrıca Gazze’de, Doğu Türkistan’da ve dünyanın değişik coğrafyalarında yaşanan zulümlerin son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Yalçın, mesajında Ramazan ayının ruhuna uygun olarak birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını dile getirerek, Halef Hoca Caddesi üzerinde bulunan belediyeye ait Mevlana Restoran’da günlük 300 kişilik iftar sofrasında Talaslılarla buluşma fırsatı bulacaklarını sözlerine ekledi.