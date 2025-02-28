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Silahlı kavga nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi

Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle açılan davanın son duruşmasında tanıklar dinlendi.

Silahlı kavga nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi

Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen silahlı kavgada iddiaya göre F.S. yaralandı. Olay nedeniyle C.Y., T.Y., S.Y., H.A. ve D.Ş. hakkında dava açıldı. Davanın son yapılan duruşmasına katılan F.S. ve sanıklar katılmazken sanık avukatları katıldı.

Olayla ilgili dinlenen tanık, “Keşifte bulunduğum beyanım doğrudur.  Binadan inerken H.A.’nın elinde silah gördüm. C.Y.’yı araç içinde gördüm.  D.Ş. de ateş ediyordu. F.S. vuruldu. Duruşma savcısı mütalaasında H.A. ve D.Ş. için ‘öldürmeye teşebbüs’ C.Y., T.Y., S.Y. için ise ‘silahla tehdit’ suçlarından ceza verilmesini istedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
 

Haber Merkezi

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