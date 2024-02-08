Başkan Yalçın'dan şampiyon öğrencilere tebrik

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Erkek Futbol Turnuvası’nda şampiyon olan 75. Yıl Mühibe Germirli Ortokulu Futbol Takımı sporcularını ziyaret ederek tebrik etti.

Mevlana Mahallesinde bulunan 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu’ndaki ziyarete Başkan Yalçın ve Yaşar Dönmez ile birlikte AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz da eşlik etti. Okul Müdürü Murat Kumral tarafından karşılanan heyet, bahçedeki öğrencilerin alkışıyla karşılandı. Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gençlerin eğitim hayatıyla birlikte sporla da ilgilenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek; "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözü sizde hakikaten yerini bulmuş. Sizlerin dersleri mutlaka daha iyi olacak. Çünkü sağlıklı yetişmek üzere bir disipline girmişsiniz. İkisini birden götürmek büyük bir fedakarlık. Öncelikli sizi ve ailelerinizi kutluyor, tebrik ediyorum. Elde ettiğiniz başarıdan dolayı da ayrıca tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum. İnşallah sizleri Türkiye finallerinde de görerek başarılarınızla övünürüz. Emeği geçen bütün öğretmenleri kutluyorum.” dedi.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de; "Hem okulumuzu çok güzel bir şekilde temsil ettiniz hem de ilçemizi gururlandırdınız. Siz gururlanırken bizleri de gururlandırdınız. Dolayısıyla sizleri tebrik ediyorum. Bundan sonraki turnuvalarda da sizlere başarılar diliyorum. Bir taraftan sporunuzu yaparken diğer taraftan derslerinizi düzenli bir şekilde çalışmayı ihmal etmeyin.” diye konuştu.

Program, heyetin şampiyon öğrencilerle birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.