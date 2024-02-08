Hamas heyeti ateşkes görüşmeleri için Kahire'de

Hamas’ın üst düzey isimlerinden Halil el-Hayya, beraberindeki heyetle ateşkes konusunu görüşmek üzere Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları 125. günde devam ediyor. Hamas’ın üst düzey isimlerinden Halil el-Hayya, ateşkes konusunu görüşmek üzere beraberindeki heyetle Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldi.

Netanyahu, Hamas’ın karşı teklifini reddetmişti

Hamas, kendilerine yapılan teklife karşı Gazze Şeridi’nde her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisinde bulunmuştu. Bu süre zarfında Gazze’deki rehineler Filistinli mahkumlarla takas edilecek, Gazze’nin yeniden inşası başlayacak, İsrail güçleri Gazze Şeridi’nden tamamen geri çekilecek, cenazeler takas edilecekti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise kısa süre sonra yaptığı açıklamada Hamas’ın karşı teklifini reddederek, "Başından beri mutlak zaferi hedef olarak belirledim ve bundan daha azına razı olmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Hamas’ın ateşkes şartlarını “hayal ürünü” olarak nitelendiren Netanyahu, "Hamas’ın az önce duyduğumuz hayal ürünü taleplerine teslim olmak, esirlerin özgürlüğüne kavuşmasını sağlamayacağı gibi sadece yeni bir katliama davetiye çıkarır” demişti.

Netanyahu ayrıca, İsrail ordusunun Han Yunus’tan sonra Refah’a operasyon düzenlemesi için emir verdiğini açıklamıştı.