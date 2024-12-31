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  • Yılbaşı öncesi Kayseri dahil 57 ilde Deaş operasyonu: 536 örgüt üyesi yakalandı

Yılbaşı öncesi Kayseri dahil 57 ilde Deaş operasyonu: 536 örgüt üyesi yakalandı

Kayseri dahil 57 ilde 12 gün süren 'GÜRZ-34' operasyonları kapsamında Deaş terör örgütüne yönelik 536 örgüt üyesi yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne mensup kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 6 kişi yakalanarak gerekli adli işlemler başlatıldı.

Yılbaşı öncesi Kayseri dahil 57 ilde Deaş operasyonu: 536 örgüt üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 57 ilde Deaş terör örgütüne yönelik 12 gün süren ‘GÜRZ-34’ operayonları kapsamında 536 örgüt üyesinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, “Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüte finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi” ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya operasyonların aralıksız süreceğinin belirterek paylaşımını şöyle sürdürdü; “Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MİT Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum.”

Haber Merkezi

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